今天是否能維持本土零確診的好成績，陳時中最新說明。圖為民眾接受採檢的畫面。（本報系資料照）

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增75例新冠肺炎確定病例，分別為1例本土個案、74例境外移入個案，其中36例為航班落地採檢陽性。今日本土個案為一名南部30多歲男，自行快篩後就醫檢出，感染源待釐清。

發言人莊人祥表示，今新增本土個案（案21792），為南部30多歲男性，曾接種2劑BNT疫苗，3月14日開始陸續出現喉嚨不適、畏寒及咳嗽等症狀，自行購買家用快篩陽性後，3月17日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（CT值11.4），感染源調查中，衛生單位將持續進行疫調及相關防治工作。

莊人祥補充說，確診嘉義男是業務人員，在3月14日身體不適，3月15日咳嗽，3月16日咳嗽加劇、畏寒，自行購買家用快篩採檢陽性，接著立刻連繫衛生局。不過，個案雖然是業務，但他主要是在店裡面，接觸人都有戴口罩，目前先匡列21人，已採檢16人皆陰性，5人待採檢，相關接觸者持續匡列中。

另外，今日新增境外移入個案為52男、22女，介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(18例)、美國（9例）、印尼（7例）、加拿大（3例）、波蘭（2例）、柬埔寨、香港、南非、馬來西亞、俄羅斯、印度、巴基斯坦、菲律賓及英國（各1例）移入，另26例調查中。入境日在去年12月17日至今年3月17日。

羅一鈞表示，今日境外移入個案中，有12例為3月7日縮短入境檢疫天數當日入境的個案，都在10天檢疫期間檢出，CT值介於32～36.2之間，為感染尾聲，算在可預期範圍內。目前需要觀察的是，入境者結束10天檢疫，進入社區、自主健康管理期間，依據新制，需要在入境第12、14天接受快篩，接下來要看看有沒有人因此被檢出，這幾天還需要繼續追蹤。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,658例確診，分別為6,110例境外移入，15,494例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例死亡，其中839例本土、14例為境外移入。