國民黨新北市黨部今（18日）公告議員提名登記事項，1到13選區總計將提名37席，國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，這次在土樹三鶯、三重蘆洲選區有機增加1席，不過他也坦言，五泰林選區、板橋地區選情緊繃，尤其五泰林要現任全上有難度，這次議員選舉，國民黨希望能夠拿下34席過半人數。

黃志雄指出，這次公告的13個選區中，有3選區採取N＋1模式，可能進入初選，包括第三選區（新莊）、第四選區（三重、蘆洲）、第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）；而第九選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）因現任議員唐慧琳過世，空缺席次也會由新人透過初選競爭。

不過黃志雄強調，中央公告是現任優先為原則，但若是非N＋1選區若有其他競爭者領表，就會進入協調階段，協調不成現任也要進入初選民調。

新北市上屆拿下33席次，但平地原住民議員忠仁·達祿斯因案遭到判刑，而宋雨蓁則宣布退黨，另外新店選區唐慧琳因病過世，新北市目前實際只有30席，不過無黨籍議員游輝宂日前申請入黨，加入後國民黨將有31席。

黃志雄說，忠仁議員席次目前可能會由其妻子出面爭取，唐慧琳席次則由新人競爭，這兩席守住，至少能維持33席的平盤。

黃志雄指出，目前土樹三鶯選區國民黨現任有4席，黨內評估還有1席空間，目前有意願的包含呂家愷、簡皇譽，前議員王明麗目前不確定。

可能擴增席次還有三重蘆洲選區，日前傳出有人要求「連家軍」林鼎超改選新莊區，黃志雄表示，他沒有與林鼎超接觸過，不過林鼎超這次投入選舉，確實讓現任議員相當緊張。

黃志雄解釋，目前三蘆地區國民黨有3席，不同於三重的10萬票基礎，蘆洲地區基本盤約5萬票左右，以蘆洲為大本營的有黨籍黃桂蘭、無黨李翁月娥，以蘆洲為根據的林鼎超可能瓜分現任議員選票，才會有人透過放話要他去選新莊，但他強調黨部仍會公平公正。

第三選區（新莊）目前現任包含蔣根煌、蔡健棠與黃林玲玲，目前黃林玲玲將交棒兒子黃聖超，另外還有前市府副發言人戴湘儀表態，如果無人再加入可能就不用初選。

黃志雄也坦言，第二選區（林口、泰山、五股）與新莊選區劃分開來後，目前現任有3席，但該選區應選4席，且藍綠差異不大，「要守住三席有難度」。