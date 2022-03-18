日本桌球天后福原愛去年和江宏傑爆出婚變，女方先被拍到和橫濱男約會，接著又爆福原愛在江家備受言語霸凌，而從小看福原愛長大的大陸網友第一時間都聲援福原愛，並招手歡迎她轉來大陸發展，但近日日本週刊爆出橫濱男前妻承認離婚與福原愛有關，又因封口費問題被福原愛告敲詐，甚至她在離婚前寫給橫濱男的情書曝光，讓大陸網友態度也變了，甚至有人去江宏傑微博留言，稱：「欠你一個道歉」。

福原愛2016年高調宣布與江宏傑結婚，兩人當時濃情蜜意，還一同上大陸實境秀放閃，原本說的一口東北腔的福原愛還被粉絲發現腔調變了，變成會說台灣腔，未料去年初福原愛回到日本，婚姻便一夕崩盤，福原愛被拍和已婚的橫濱男出遊並住進同一家飯店，但福原愛堅稱兩人沒不倫，是各住一間房。

江宏傑去年一家送福原愛媽媽回日本。（圖／中時資料照片）

不久日本媒體爆出，福原愛在台灣生活這幾年並不開心，被江家集體言語霸凌，又傳與小姑江恆亘不合，讓媒體用怪物家族形容江家，但江宏傑沒正面回應，只曬出替福原愛媽媽慶生的照片，之後全家人更到機場親自送福原愛媽媽回日本，同年7月兩人就正式宣布離婚。

新浪娛樂微博報導關於福原愛的新聞，網友風向大轉。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

昨《週刊文春》報導，和福原愛約會的橫濱男去年也同步離婚，男方前妻證實離婚與福原愛有關，並表示因為看到報導稱福原愛和橫濱男是離婚後才開始聯繫交往，便要求福原愛更正報導，但福原愛提出100萬日幣（約24萬台幣）的封口費，橫濱男前妻不服，也認為對方無意修改報導，就故意開出5000萬日幣（約1200萬台幣）的高價封口費，沒想到福原愛竟提告敲詐。

有人跑到江宏傑微博下道歉。（圖／翻攝自江宏傑ChiangHungchieh微博）

橫濱男前妻更分享福原愛去年6月，也就是宣布離婚前1個月寫給橫濱男的情書，福原愛最後喊話：「期待再相見的日子」，並屬名是「最喜歡A君笑容的小愛」，消息傳出後，許多原本力挺福原愛的大陸網友風向大轉，在《新浪娛樂》微博下有人說：「簡單點來說就是錘實了婚內出軌、知三當三」、「不會還有人給她洗（白）吧」，也有人到江宏傑微博留言：「網友們出來道歉」、「突然覺得網友欠你一個道歉」，而福原愛的微博下方依舊力挺聲不斷，有人出聲：「你是不是婚內出軌？」，立刻被嗆：「關你屁事」、「沒事別被營銷號洗腦」、「美女的事你少管」。