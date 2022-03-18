立法委員吳秉叡於西門in89電影院發起「電影包場挺民主」活動，新北市議員張維倩、市議員參選人翁震州、市議員參選人黃韋鈞及市議員參選人彭一書，特地配戴向日葵胸花並一致穿著白T恤與牛仔褲服裝，聯合出席響應「時代革命」包場活動，這代表青年世代力挺「追求和平的世界、實現自由的夢想」之理念。

張維倩指出，台灣是全球唯一能在電影院線觀看這部紀錄片的國家，上映至今票房已破2千萬，紀錄片提醒著國家的前途應由全體國人自己決定，所以鼓勵越多青年從政，就可替台灣民主注入進步的力量，這次攜手青年參選人共同出席吳秉叡委員舉辦的「電影包場挺民主」活動，就是用實際行為應和民主自由的價值。

新北市議員張維倩響應「時代革命」包場活動。（張維倩提供）

翁震州表示，吳秉叡委員除了是新莊在地優質立委更是野百合學運前輩，感謝秉叡委員對台灣民主進步的貢獻，所以一聽到委員要舉辦「時代革命」包場活動，就主動加碼提供古早味小零嘴給參加的觀眾，就是希望參與民眾都能盡情欣賞電影，共同守護民主自由。

黃韋鈞說，烏俄戰爭仍未停歇，向日葵為烏克蘭國花，今晚將向日葵配戴在身上來支持「時代革命」包場活動，主要是呼應全球團結用行動相挺烏克蘭，也讓反戰要和平、民主且自由的訴求能傳遞出去。

彭一書提到，能跟青年參政的夥伴一同參加「時代革命」觀影，別具意義，而白T恤與牛仔褲服裝象徵學運青年朋友對追求民主自由的行動力及決心，也自我期許未來從政能永保初衷，珍惜台灣現在的民主與自由。