高雄一名年約40多歲的陳姓男子，收到「領取飆股」簡訊，並鼓吹他下載APP投資虛擬貨幣，陳男陸續投入百萬元，最後要提回獲利時卻遭拒絕，他憤而報警，警方也循線找到藏身新北市的水房及首腦，還有車手，高雄市警方說，在今年2個月詐欺車手提領數大幅降低，比起去年同期，就少了308次，降幅為六都第1。

這名40多歲的陳姓男子，去年年底收到「領取飆股，請點連結」簡訊，點選後連結後並與一名暱稱Belle加為Line好友，對方投資虛擬貨幣，提供登入YTP投資平台，並下載APP註冊為會員，不僅上傳證件正反面照片後，陸陸續續投入百萬元，但今年1月陳男想要提回獲利時，卻遭對方以涉及洗黑錢為由拒絕，遲遲無法取回資金，始驚覺受騙報警。高雄市刑大循線追查，查獲18名車手並向上溯源，在新北市找到該詐騙水房，並查獲蘇姓首腦及其他35名集團成員。

高雄市政府警察局表示，今年度詐欺車手提領數大幅降低，111年1月至2月發生46次提領，在六都中是提領數第2低，與去年同期提領數354次，相比降幅為六都第1。

不讓民眾辛苦錢被騙，要先從尾端阻擋，就是得先防制車手提領，高市警方採行強力作為，首先，以大數據分析詐欺提款犯罪資料，配合被害人報案時所提供之匯款帳戶，及警政署提供金融機構提領款資料及被害人報案資料，進行關聯性分析，掌握車手在轄內提領組數及行進軌跡，要求立即各單位調閱影像積極查緝。

另外，建立詐欺聯防群組，並由刑警大隊統合分析提領時序，將各單位調閱的影像及查獲車手照片，即時上傳供各外勤同仁查緝。

最後，統合警察局17個分局及刑事、鑑識及科偵人員警力，形成查緝車手的天羅地網，並由刑警大隊彙整調閱提款影像畫面分析，及比對已查獲車手之銀行帳號，分析提領時、地與其他已發生惟尚未清案之帳號有無具關聯性，提供各單位清查、偵辦提領車手；以及提供提款熱點及時段，納入巡邏、埋伏及巡守等勤務，以提升防制力道及查緝能量。