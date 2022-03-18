新北市新莊警分局今（18）日在新北市勞工育樂中心舉辦「義警民防聯合常年任務訓練」。（新莊警分局提供）

新北市新莊警分局今（18）日在新北市勞工育樂中心舉辦「義警民防聯合常年任務訓練」。（新莊警分局提供）

新北市新莊警分局今（18）日在新北市勞工育樂中心舉辦「義警民防聯合常年任務訓練」。（新莊警分局提供）

新北市新莊警分局今（18）日在新北市勞工育樂中心舉辦「義警民防聯合常年任務訓練」，以精進協勤技巧與法令知識，並利用Line、臉書、IG等方式，串聯不同世代網路族群的力量，擴大雲端社區警政宣導。新北警局長黃宗仁更率同副局長溫枝發、民防大隊長吳建亨、義警副大隊長黃桂芳一同出席慰勉民防、義警弟兄們的無私付出，讓新北警力在面對疫情的嚴峻挑戰下，發揮強韌的團隊戰力，完成許多不可能的任務。

黃宗仁指出，2021年遠見雜誌、今周刊、經濟及內政部警政署等四大治安民調，新北市均為六都第一名，甚至在素來有「警界奧斯卡」之稱的警政署「國家警光獎」，也獲得「預防犯罪類」、「偵查犯罪類」、「改善交通類」及「綜合規劃類」等團體組第一名的殊榮。新北市能有如此亮眼成績，義警、民防、守望相助隊、義交、志工等號稱「五力」的兄弟姐妹們實功不可沒。

黃宗仁並表示，疫情期間，網路經濟行為攀升，也造成詐騙案件增加，然而新北警打詐的決心絕對不容挑釁！未來將持續剷除詐騙集團，守護民眾生命財產安全。

新莊警分局表示，五力(民防、義警、警友、志工、守望相助隊)讓有限的警力・化為無限戰力!即便在疫情嚴峻下，新莊警分局仍堅守捍衛治安崗位，110年迅速偵破「垃圾車遭丟棄嬰屍案」、「逆孫殺嬤案」、「前啦啦隊國手殺害房東案」等三大社會矚目刑案，淨化社會治安。此外，更連續4季榮獲「防制毒品進入校園績效第一名」、「青春專案績效第一名」，讓毒品、犯罪遠離校園，保護下一代的成長安全。

新莊警分局長林温柔表示，五力(民防、義警、警友、志工、守望相助隊)常年為維護轄區治安、交通犧牲奉獻，在在展現對這片土地的熱情及凝聚力，期盼警民攜手合作，讓新莊地區治安更平穩、交通更順暢，共同守護地方治安，共創安居樂業的生活環境。