有行政院性別平等委員近日在性平會中提案討論「應由政府補助育嬰留職停薪期間家長自行負擔保費」，此提案獲8成以上的民間委員支持，但婦團今天指出，行政院院長蘇貞昌在會中並未裁示通過此一提案，只說請各部會再多研議看是否有更好的方案。

婦女新知基金會表示，《性別工作平等法》2002年施行以來，這20年來政府持續每年補助雇主在受僱者請育嬰假期間所負擔的各項社會保險保費，但婦團及勞工呼喊多年，政府假裝聽不到。現在連行政院性平會委員這麼多人提案及連署，也沒用，政府照樣使出「研議」的拖字訣。性別平等成了裝飾門面的白日夢口號而已嗎？

婦女新知指出，據勞動部統計，去年政府補助雇主在育嬰假期間原本應負擔的保費達25億4255萬元，而補助勞工保費估算每年僅需9億308萬元；如果把健保的眷屬保費一起算進來，也不過是12億7511萬元，不到雇主保費補助的一半。

婦女新知說，國家長期給雇主好處、免除社會責任，卻要求勞工家長自行負擔保費，勞工家長不僅要努力賺奶粉錢，還要納稅補貼雇主的保費，再加上請育嬰留職停薪的人仍以女性居多，赤裸裸的階級不平等、性別不正義，實在讓人憤怒政府宣稱要解決少子女化危機的決心在哪兒？國家有拿出半點誠意來肯定這些勞工家長辛苦養育子女的照顧價值嗎？還是只流於口惠？

婦女新知指出，每年所需經費不多，卻可彰顯國家肯定每年約十萬名育嬰假家長社會貢獻，使保險年資不中斷，保障其年金權利。