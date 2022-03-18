下周國際新聞事件
03/21 周一 德國2月PPI
業績報告:Nike
03/22 周二 歐元區1月經常帳
里奇蒙聯準銀行3月製造業/服務業指數
業績報告:Adobe Systems
03/23 周三 API原油庫存報告
南韓2月PPI
英國2月通膨率
歐洲央行非貨幣政策會議
MBA抵押貸款申請報告
美國2月新屋銷售
EIA原油庫存報告
歐元區3月消費者信心指數終值
歐盟高峰會
03/24 周四 Markit澳洲3月製造業/服務業/綜合PMI初值
日本央行貨幣政策會議紀要
Jibun銀行日本3月製造業/服務業/綜合PMI初值
歐洲央行一般委員會(General Council)會議
Markit德國3月製造業/服務業/綜合PMI初值
Markit歐元區3月製造業/服務業/綜合PMI初值
Markit/CIPS英國3月製造業/服務業/綜合PMI初值
美國2月耐久財訂單
美國Q4經常帳
美國請領失業給付人數
Markit美國3月製造業/服務業/綜合PMI初值
堪薩斯聯準銀行3月製造業/綜合指數
歐盟高峰會
03/25 周五 東京3月CPI
英國2月零售銷售額
密西根州3月消費者信心指數終值
美國2月成屋簽約待過戶銷售指數
歐盟高峰會
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