下周國際新聞事件

03/21　周一 德國2月PPI

業績報告:Nike

03/22　周二 歐元區1月經常帳

里奇蒙聯準銀行3月製造業/服務業指數

業績報告:Adobe Systems

03/23　周三 API原油庫存報告

南韓2月PPI

英國2月通膨率

歐洲央行非貨幣政策會議

MBA抵押貸款申請報告

美國2月新屋銷售

EIA原油庫存報告

歐元區3月消費者信心指數終值

歐盟高峰會

03/24　周四 Markit澳洲3月製造業/服務業/綜合PMI初值

日本央行貨幣政策會議紀要

Jibun銀行日本3月製造業/服務業/綜合PMI初值

歐洲央行一般委員會(General Council)會議

Markit德國3月製造業/服務業/綜合PMI初值

Markit歐元區3月製造業/服務業/綜合PMI初值

Markit/CIPS英國3月製造業/服務業/綜合PMI初值

美國2月耐久財訂單

美國Q4經常帳

美國請領失業給付人數

Markit美國3月製造業/服務業/綜合PMI初值

堪薩斯聯準銀行3月製造業/綜合指數

歐盟高峰會

03/25　周五 東京3月CPI

英國2月零售銷售額

密西根州3月消費者信心指數終值

美國2月成屋簽約待過戶銷售指數

歐盟高峰會

中視新聞收視「戰」出3月新高
明基透析進軍海外 再傳佳音
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