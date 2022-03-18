展出像是紅眠床、供桌、筆床、梳妝台等台灣傳統家具，藉由各式早期傳統家具，來傳遞台灣傳統工藝之美。(吳建輝攝)

展出的台灣傳統家具，都來自南投縣文化資產學會的會員們，提供寶貴收藏，從清朝康熙、光緒年間、一直到民國初年等，橫跨百年歷史，共同見證台灣傳統工藝。(吳建輝攝)

早期台灣社會階級較為明顯，可以從居家不同的家具、擺設、甚至是顏色，來了解該戶人家的社會地位、經濟條件、行業或官職。(吳建輝攝)

家具不僅是百姓居家生活重要器具，也是記錄族群生活文化的體現，國立臺灣工藝研究發展中心與南投縣文化資產學會合辦，即日起至5月20日止舉辦「舊情綿綿—臺灣居家生活家具的故事」特展，展出像是紅眠床、供桌、筆床、梳妝台等台灣傳統家具，藉由各式早期傳統家具，來傳遞台灣傳統工藝之美。

以舊情綿綿為主軸，展出臺灣居家生活家具的樣貌，並探討每樣家具其背後故事，宛如進入時光隧道一樣，其中展出的台灣傳統家具，都來自南投縣文化資產學會的會員們，提供寶貴收藏，從清朝康熙、光緒年間、一直到民國初年等，橫跨百年歷史，共同見證台灣傳統工藝。

發展中心主任張仁吉表示，特展中打造廳堂、書房、臥房等傳統居家空間，完整呈現台灣早期生活模樣，早期台灣社會階級較為明顯，可以從居家不同的家具、擺設、甚至是顏色，來了解該戶人家的社會地位、經濟條件、行業或官職。

張仁吉說，台灣早期傳統家具以木製為主，但受到明清時代風格影響，以閩南為基調，但仍具台灣特色，從雕刻、繪畫、鑲嵌、貼花等等，包含色彩的配置、材質運用，通常都具有吉祥寓意，隱含人們對生命與生活的期望，或是對後代子孫的祝福。

張仁吉說，工藝兼具實用與美感，也是對生活的驗證，完整保留族群的集體記憶，展覽透過居家生活家具為說故事的媒介，一窺台灣早期民眾的生活文化，即日起至5月22日止，歡迎民眾到台灣工藝中心，找尋台灣共同的文化記憶。