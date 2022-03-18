正文科技（4906）去年獲利因大環境不佳而走弱，每股稅後盈餘僅1.89元，表現不弱前年的EPS 3.86元，但因公司釋出誠意，派發1.5元現金股利，以昨日收盤價29.8元換算，現金殖利率直上5％，讓獲利走弱利空鈍化，股價逆勢走強開高，直接站上30元整數大關。

正文17日召開董事會通過110年度合併財務報告，經結算去年合併營收為228.83億元，相較於去年同期成長14.82％，不過毛利率受大環境不佳影響走弱，僅來到9％，比前年的11.37％，下滑逾2個百分點；至於獲利部分的表現，經結算稅前淨利為7.23億元；稅後淨利為6.81億元；換算每股稅後盈餘為1.89元，也低於前年的EPS 3.86元。

雖然去年正文EPS僅1.89元，但董事會仍決議配發1.5元的現金股利，派發率達79.37％，以17日收盤價29.8元換算，現金殖利率達5.03％，也帶動正文18日股價走強，一開盤就順利攻佔30元整數關卡，以30.4元開出，漲幅逾2％。

正文指出，去年因零組件價格上漲、新台幣及人民幣升值等因素，毛利率因此受影響而下滑，但全年度營收仍穩定向上成長。

展望2022年，正文指出，零組件價格上漲壓力已趨緩，加上新台幣回貶、高毛利率產品比重提升，都有助於毛利率之改善。