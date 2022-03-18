新北市某高中16歲男學生今（18日）中午12時許，在校內不慎從5樓墜落，警、消獲報前往搶救，男學生已無生命跡象，緊急送醫搶救，目前仍在急救中。警方初步調查，暫無外力介入，詳細墜落原因待進一步釐清。

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