新北某高中男學生從5樓墜落 命危搶救中 13:522022/03/18 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北某高中男學生從5樓墜落 命危搶救中 。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市某高中16歲男學生今（18日）中午12時許，在校內不慎從5樓墜落，警、消獲報前往搶救，男學生已無生命跡象，緊急送醫搶救，目前仍在急救中。警方初步調查，暫無外力介入，詳細墜落原因待進一步釐清。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 高雄透天厝火警 7人躲頂樓幸運獲救 臺北大學祭每年5000美元獎助金 招募烏克蘭學生 #新北 #墜樓 #高中 #學生 #5樓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 要小六學生「互甩巴掌」全程錄影 誇張補教師3萬交保 17:532022/03/17 社會 俄烏戰火未停 東華大學關懷烏籍生 助在台安心就讀 19:382022/03/16 寶島 義守大學產學合作高雄萬豪酒店 培育學子職場接軌實戰力 17:042022/03/17 寶島 日本強震我留學生、僑胞未受影響 行政院：不影響福島食品開放 12:292022/03/17 政治 62歲未婚女老師遭鐵片砸死 校長淚：她把學生當自己孩子 16:592022/03/17 社會 台師大藝術學院跨域設計研究課程 領台大系統3校共學 11:582022/03/18 生活 泰國大學迎新惡整致死 7學生難逃官司 20:122022/03/16 國際 竹縣結合跨縣市、企業 辦反毒公益籃球賽 2千學生嗨翻 17:172022/03/16 寶島 在校創業！大學生校園賣咖啡 校長老師變主顧 09:322022/03/16 生活 竹縣國小策展珍視家人技能 培養學生自主學習能力 16:232022/03/16 寶島 出租房子給學生！女房東開門傻眼 網驚：流浪漢也不想住 10:442022/03/16 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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