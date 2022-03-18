8lak推出全新創作單曲〈Tell Me〉。（固力狗娛樂提供）

年僅19歲的嘻哈新秀8lak，憑著獨特個人風格獲Z世代歌迷群青睞，代表作〈Paradise〉在YouTube創下211萬觀看次數，在獨立發行嘻哈饒舌新秀中頗具知名度，去年更榮獲KKBOX風雲榜潮流新聲；8lak近期推出的全新創作單曲〈Tell Me〉詮釋戀愛觀點，8lak説：「以前很害羞，對於喜歡的女生每天都在等待她的電話，無時無刻都想知道她的開心跟難過，很想告訴她、自己可以是工具人，不管雨多大只想為她撐把傘，願意付出所有。」藉這首歌告訴自己，當初應該要勇敢追愛，不該因為家庭、課業錯失表白機會。

8lak誕生於書香世家，目前就讀台北科技大學工程管理系二年級，爸媽來自於教育界。8lak説：「對於自己的音樂創作，家人給我空間，自己真的很喜歡音樂，之前與杰威爾歌手派偉俊 Patrick Brasca的合作歌曲〈Don't Wanna Lie〉目前點擊790萬給我很大的鼓勵。所有的歌曲從創作到MV拍攝都是自己一手包辦，家人也有看到自己的音樂創作，給我2年闖出一番成績。」

愛交朋友的8lak，社群上有許多藝人包括ESO瘦子、周湯豪、玖壹壹春風互相關注，甚至上次在北科校園演唱會還被高爾宣點名合唱，8lack説：「高爾宣來自己的學校（北科大）開唱，突然被CUE上台合唱真的是從來沒有想過的事，有學習到高爾宣的台風跟穩定度，期許未來能像爾宣哥一樣厲害。現在由於網路時代音樂交流更為快速，很開心這些前輩能夠聽到自己的音樂，目前自己的音樂創作是屬於跟市場不一樣的風格，希望未來能夠跟偶像Justin Bieber一樣，從小時候就被看見，能夠走長遠的路。」