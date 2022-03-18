MOMO綜合台CH75為服務廣大球迷，以全新概念推出Podcast影像化電視節目「球場第一排」，提供人物專訪與P. LEAGUE+職籃大小事分析，首周來賓邀請桃園領航猿總教練，也是過往中華隊傳奇名將「籃球博士」鄭志龍。

鄭志龍在節目中正面回答球迷疑問，以自身觀點分析領航猿上半季困境，也還原今年2月12日與新竹街口攻城獅的衝突現場，澄清罷賽疑雲。

現場聊得熱絡，鄭志龍突然想起1993年雅加達亞洲盃的「類罷賽事件」，中華隊與北韓分在預賽同組，勝方必須在單淘汰複賽對上中國，因此雙方以各種方式打起「智慧球」，雖然最終鬥法不敵北韓，意外獲勝令人哭笑不得，但當時的國手朱志清、林建平的趣事卻一直被記到現在。

「球場第一排」由主播王博麟、青年創投家Henry、籃球情報官Tony共同主持製作，是唯一與P. LEAGUE+官方合作的Podcast節目。有別傳統訪談節目的制式問答，「球場第一排」的氣氛歡樂，幾個大男生邊聊天邊引導來賓與球迷進入主題，風格接近時下流行的實境秀類型，因此從上架日起連續20周蟬聯Podcast運動類排行榜第一位。

MOMO綜合台近年不斷引領市場，策劃台灣第一個Podcast影像化電視節目，主動邀請原節目團隊及TSNA體育影音平台三方共同製作，涵蓋有線電視、網路收視、Podcast收聽，創下國內首度全平台播出紀錄，並已於3月16日正式上線。

「球場第一排」於Podcast平台每周一、三、五更新，影像化節目於每周三、四、五晚上十點在MOMO綜合台CH75與MOMO Sports YouTube播出，TSNA則於每周三、五(一次播出兩集)在其YouTube頻道同步上架 https://youtu.be/uXOTHmdwGBI 。