植樹節剛過，台南市環保聯盟18日在東區東寧運動公園痛批台南市「風光種小樹，瘋狂砍大樹」，大量樹林因為整地與種電因素遭到砍伐，包括水交社1棵大黃槿、七股區平地造林與即將剷平蓋綠能園區的港墘溝溪流域森林，疾呼「為綠能反而犧牲綠樹」，植物節變植樹劫。

台南市環盟成員黃安調18日率眾在東寧公園呼籲台南市政府，「口稱重視樹木別只作樣子」，他批評台南市文化局與經發局，各為了景觀設計與發展綠電，犧牲好不容易長成的大樹，包括水交社桂子山的大黃槿與七股區平地造林，還有未來即將蓋綠能產業園區的仁德區港尾溝溪流域，都成為都市發展的犧牲品。

水交社文化園區內的桂子山，1棵60多年的大黃槿攀附在通訊站建築旁，因為當地正作景觀設計，廠商為了測繪方便，清理附近的雜木，連帶將大黃槿也砍除，令環保團體痛心。

七股區鹽分地種樹不易，台糖用地內一片146公頃的平地造林已有20年之久，卻因要「種電」被砍伐殆盡。接著仁德區港尾溝流域的67公頃森林，近3萬棵樹即將面臨被剷除的危機。

台南市文化局表示，水交社桂子山正在進行景觀設計，該區雜木叢生，同時有棵大黃槿攀附在老舊通訊站建築體，廠商為了測繪工作便利，先作清理，包括剪修黃槿樹的枝條，並非砍除原有生長良好之林木。未來將會有新的植栽計畫。

台南市經發局表示，港墘農場因要蓋綠能產業園區，區內近3萬棵樹是「移植」而非「砍除」未來會有一半的樹木仍移植在園區內，其餘移往他處，園區內的林區經重新規畫後，林相會更好。

黃安調表示，政府每到植樹節就示範種小樹，平常卻瘋狂砍大樹，是不對的作法。相較於台南科學園區真正落實植樹，6年來種了2萬多棵樹，值得台南市政府借鏡。