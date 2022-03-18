高市少年隊警方在三民區查獲離家一個多月的15歲和16歲少女。（高市少年隊提供／石秀華高雄傳真）

高雄市1名16歲少女小雨今年2月間因乘坐友人機車發生車禍摔斷腿，在網路認識的友人15歲少女小美獲悉後，義氣相挺，翹家前往照顧，2少女聯袂離家，家人報警協尋後，警方查出2人是密友，調閱監視器及科技偵查，並訪查雙方朋友圈，3月16日在三民區尋獲2名平安的少女，女警見小雨腳傷不便，將少女揹下樓，讓2人和家人重逢團圓。

高雄市警局少年隊警方今年2月上旬受理15歲少女小美（化名）離家失蹤案，不久後，警方又接獲16歲少女小雨（化名）的家屬報案協尋，警方查訪後，發現2名少女是網友，研判2少女離家應有關聯性，於是拜訪2少女的友人並調閱監視器，分別前往小港、楠梓區以及屏東可能的藏匿處查訪。

警方後來發現2少女近期消失地點在三民區，從線索得知少女小雨曾因車禍摔斷腿，小雨有朋友住三民區，四處查訪並調閱監視器追查，發現小美曾騎機車載著小雨外出，16日下午掌握2少女寄居處，前往尋人，終於尋獲2名平安的少女。

警方詢問2名少女後，得知原來小雨離家後，因車禍導致腿受傷行動不便，小美知道小雨的狀況，乾脆翹家意氣挺朋友，由於小雨腿傷尚未復原，女警將小雨揹下樓，帶回少年隊後，通知家屬將2人帶回，結束1個多月的逃家記。