財團法人車輛研究測試中心(簡稱ARTC、車輛中心)於周五宣布與義隆電、友達光電、奇美車電、中華(2204)汽車、華德動能、成運汽車、創奕能源、大聯大品佳成立「車用AI影像晶片與智慧座艙顯示模組產業聯盟」共同簽署MOU，將結合上中下游產業鏈，中華車副總經理楊鴻慶表示，台灣將「後發先至」，台灣先決條件跟整個產業鏈的優勢，結盟一起是非常有機會打入國際市場。

結合一條龍產業鏈，建立國內自主車用IC顯示技術能力、開發自主設計車用AI影像暨Mini LED顯示運算晶片組、結合任意型態顯示技術，建立智慧座艙產業自主技術，研製符合國際車用影像感測晶片之ADAS應用模組與系統，並依照電動車廠(EV Bus、EV Car)智慧座艙需求，結合艙內外感測AI技術，打造車輛智慧化的關鍵技術，提升產業價值，建造車電護國群山。

中華車副總經理楊鴻慶表示，車電腳步國際發展已開始起步，但台灣將「後發先至」，大家集合力量，台灣這些先決條件跟整個產業鏈的優勢，是非常有機會打入國際市場，而且這個聯盟成立，也是大家期待已久的。

楊鴻慶說明，國際汽車供應商大多都是固定那幾個，Tier2、Tier3早就是成型的供應鏈，而台灣空有一身好武力，但沒有在這個供應鏈裡面，就很難積極的去切入，那這次聯盟的做法就是打算把完整的供應鏈聯盟建立起來，從上游的IC業者、奇美模組業者，一直到車廠如中華車，整個完整供應鏈建立起來，等於條件完備，就有機會集結力量打到國際市場，任何的汽車品牌公司都可能採用。

聯盟由義隆電為主軸，結盟成形，而合資方面，副總表示將滾動式討論，但相關類似聯盟，經濟部也會陸續籌畫當中，中華電對於能貢獻助一臂之力，當然也是義不容辭，預估都會聚焦在電動車、自動駕駛、無人駕駛方面，甚至進階到L4。不同聯盟，中華車也有不同角色。

據國際產調機構(MarkLines)資料顯示，未來電動車將佔所有公路運輸活動的8成以上。而順應著上述成長趨勢，台灣過去5年車用電子產業的產值，以每年13%的幅度快速增長，2021年將近台幣3000億元，如今在ICT大廠陸續投入下，預期發展將更為快速，推估2025產值可望達到台幣6000億元。

車輛中心董事長黃隆洲致詞時表示，汽車朝向智慧化發展，自動駕駛及智慧座艙是未來兩大主要演進方向，ARTC持續協助產業，將多年來經濟部科技專案所研發的ADAS系統know how，整合台灣優勢，繼上次推動自駕車產業聯盟後，再度帶動上中下游智慧車電產業鏈；與聯盟成員共同努力，結合產業研製能量，打造優質車電產品，攜手邁向兆元產業。

未來聯盟成員將充分發揮所長，精銳盡出共同打造車電護國群山，而中華車、華德動能、成運汽車、創奕能源等提供系統搭載與市場應用，亦即投入商品化推動，將各項新興產品導入自家智慧車輛，進行實證運用。