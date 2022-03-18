18日台股在台積電狹幅橫盤、及貨櫃航運三雄長榮、陽明、萬海等拉回，呈現震盪走弱，午盤後過指數力守17,400點。啟發投顧下周看好五大題材類股，包含：第三代半導體股、矽晶圓股、MCU股、電動車股、航空股等，預期下周指數區間介於17,000～17,900點。

啟發投顧分析指出，彙整近期八項國內外利多因素，包含：

1.美股四大指數站上月線，國際股市回穩，有利台股多方信心。

2.國際油價、CRB商品指數、貴金屬報價回穩，有利舒緩通膨疑慮。

3.台灣央行跟進聯準會升息一碼，台美利差不至於擴大，有助於維持新台幣匯率。

4.漲價題材股將帶動台股，如矽晶圓、MCU、航運燃油附加費、第三代半體等。

5.時序即將進入三月底、投信季底結帳，有望拉抬投信鎖碼標的。

6.股東會旺季即將來臨，融券回補潮起動，將帶動新一波買氣

7.大盤打出一個W底部，中概股在中美協調下強彈、FED如預期升息一碼，國際利空、不確定性逐漸消失，有利台股打底後走強。

8.主計處預估台灣今年經濟成長率仍在4％之上，基本面、外銷訂單良好，台股基本面無虞。