「范范」范瑋琪2020年因不滿口罩限制出口政策，在私人臉書痛批行政院長蘇貞昌「狗官」引發軒然大波，又與老公「黑人」陳建州捲入看盜版「安博盒子」爭議，夫妻倆後來參加慶祝王力宏隔離出關聚會，卻遭網友指出違反防疫規則，可說是非不斷。今(18日)迎來她46歲的生日，她發文訴說著這些日子以來的心聲。

范瑋琪走過兩年的低谷期，近來她發行新專輯，重返台灣歌壇。面臨到諸多困難總算是走出低谷，她在FB發文對粉絲道聲謝，接著她說她許下的生日願望是「願世界和平永遠不要有戰爭、Pandemic(意指 新冠肺炎)快點結束，每個我愛的人和愛我的人都健康平安快樂。」

范瑋琪身穿一襲白衣，表情看起來已經想通許多事情 (圖／范瑋琪 FB)

范瑋琪也透露在生日當天，送給自己一個碩士論文禮物，還分享勵志格言「follow your heart and never quit or give up on yourself。」她表示她萬分珍惜兩年來的校園生活，藉這個機會已重新認識了世界，她感性地說到「讓我知道如何恰如其分的和自己相處，對所有的流言蜚語一笑置之坦然面對」。

此一貼文上傳發布後，網友一一獻上祝福，「生日快樂，恭喜您完成碩士學位」、「一笑置之太讚啦」、「范范，很開心又看到妳重新出發」、「得失之間，點滴心頭，妳值得擁有快樂美好的生活」、「喜歡這樣的正能量」、「很開心看到妳，信心滿滿再出發」、「加油喔！喜歡妳的歌也喜歡妳的人」