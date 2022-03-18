俄烏戰爭進入第23天，引發全球關注。臉書粉絲專頁「工程師看政治」指出，俄羅斯總統普丁堅持開戰，因一旦烏克蘭加入北約，俄羅斯就只能聽任北約包圍，故普丁選在事情演變到無法收拾前就出手。如今烏克蘭傷亡慘重，這個結果其實中國思想家韓非（西元前233年）名言「見大利而不趨，聞禍端而不備，淺薄於爭守之事，而務以仁義自飾者，可亡也」，早已預言。此說法迴響熱烈，大批網友表示驚訝與贊同。

臉書粉專「工程師看政治」今日（18）發文指出，有人說，北約沒有把飛彈放在東歐前線，北約的軍事同盟是防守條約而不是攻擊條約，普丁不該發動攻擊。對此，粉專反問，軍事同盟條文當然是寫「共同出兵」，難道要寫「共同侵略」嗎？站在俄羅斯的角度，難道要等到敵方飛彈／基地都布署好，再來處理嗎？到時候，不動武，無法把它們趕走，但如果動武，戰爭損失會遠比現在大，甚至波及俄羅斯本土。

粉專指出，也有人說，俄羅斯不攻擊別人就不會有事。粉專反問，但如果是俄羅斯被壓迫呢？到時候，任何軍事反擊，按條文就等於跟整個北約作戰，俄國無法承受這種後果，這世界無時無刻都存在政治利益的角力，誰知道未來美國會不會挾北約優勢，去進佔俄國利益？故俄羅斯要不就是聽任北約包圍，並祈禱未來不要發生任何事，要不就是現在出手，在事情演變到可能無法收拾的狀況之前，先付出代價，把問題解決掉。這兩條路，普丁選的是後者，如此而己。

面對俄烏戰爭，粉專強調，若台灣不想重覆同樣的悲劇，還請把韓非的話聽進去：「見大利而不趨，聞禍端而不備，淺薄於爭守之事，而務以仁義自飾者，可亡也。」

此文發出後獲近2000個讚、超過450則留言與百餘次分享，迴響熱烈。網友紛紛留言：「烏克蘭的戰爭，8年前美國國務卿季辛吉和德國總理梅克爾早就有預測到」、「台灣人已經被洗腦到只知台灣，不會縱觀全局、冷靜思考」、「很多人尤其綠色喜歡用不倫不類的比喻，來攻擊客觀的立場，然後說你投降主義」、「韓非早就開示了」、「原來中國古人早就預測到這些結果，好驚人也好敬佩」、「所以古文不該廢，好好讀可以擁有鑑往知來的智慧」。