台北市公務機關基層勞工產業工會日在北市議會舉行會員大會，理事長林宏泉當著立委蔣萬安面前批評，公務機關基層勞工30年沒調薪，最大責任就是國民黨、前總統馬英九，勞工年金平均1萬多，還要來改革勞工，要國民黨摸摸良心，勞工在國民黨心中是什麼地位，把勞工階級化都是國民黨傑作。他還砲轟前高雄市長韓國瑜，可以做南霸天不做，出來選總統。

林宏泉指出，公務機關基層勞工30年沒調薪，最大責任就是國民黨，轟馬英九把國民黨拖垮，他要告訴蔣萬安現場有90幾個代表，這些人退出後晚景淒涼，勞工年金平均1.2至1.56萬，都是國民黨造成的。

他表示，國民黨執政超過一甲子，結果勞工紛紛離開，年金平均只有1萬多，還要來改革勞工，摸摸良心勞工在你們國民黨心中是什麼地位，還要不要執政、國民黨還沒準備好，民進黨也做得不好。

林宏泉說，支持蔣萬安選台北市長，希望蔣萬安當選後跟工會辦座談會，蔣現在是國民黨指標，盼除了為萊豬、核食把關外，國民黨想重新執政，必須把勞工這一塊喚醒。

蔣萬安致詞時強調，他在《勞基法》一例一休修法時，被封為「站神」，會堅定跟勞工站在一起，至於工會反映薪俸表要檢討，未來台北市政府要定期跟各工會面對面，談論相關勞工政策與工會面臨問題，即刻反應馬上解決。

林宏泉則說，盼蔣萬安選上市長不要改變初衷，勞工政策要謹記在心，國民黨要趕快回頭是岸，否則被勞工永遠放棄。