台鐵局與日本長野縣信濃鐵道推出期間限定台日聯名「信州味噌雞腿幕之內便當」，從18日到27日，限定10天販售，並且每日限量30份，每人限購買1份，將在台中火車站的台鐵便當店販售。

為慶祝台鐵局與長野縣信濃鐵道簽訂友好鐵路協定屆滿4周年，台中鐵路餐廳推出期間限定聯名便當，以信濃鐵道旗下五星六文ROKUMON列車餐點為開發靈感，並且購賣便當就贈送象徵台日友好的徽章及明信片各一。

便當以日本象徵菜色豐富的「幕之內便當」命名，烹飪方式復刻日本當地家常菜餚「炊飯」，特別採用台灣在地特色食材香菇為基底；主菜以日本當地特色的「信州味噌」作為雞腿主菜的烹飪精髓，再添加富有台味的鴨肉，呈現出雙主菜的擺盤。配菜則選用日本意象的玉子燒及黑豆，搭配嚴選台灣在地食材的地瓜、玉米筍等時蔬，由多種類的副食組成。

便當將於3月18日至3月27日在「台鐵台中火車站」的台鐵便當店販售，首日自10點半起開賣，期間限定300份，每日限量30份，每人限購買1份，售價249元；還有機會抽到由信濃鐵道為此次台日合作精心準備空運來台的神祕小禮物。