響應20日「世界口腔健康日」，衛福部與牙醫師全聯會攜手舉辦「兒童口腔健康週」，在3月21日至4月11日期間，懷孕婦女、嬰幼兒及15歲以下青少年持健保卡到特定牙醫診所可免掛號費。

牙周病盛行率高達80％，且隨著年齡層增長而更趨嚴重。據文獻調查指出，在疫情期間在家上班或上學，容易忽略口腔保健，約有超過兩成成人忘記睡前刷牙或早上刷牙、三成成人增加吃零食、甜點的頻率，且有超過一半的成人因疫情考量、沒做定期口腔健康檢查。

中華民國牙醫師公會全國聯合會口腔衛生委員會副主委黃耀慧18日出席活動表示，若病患有牙周病又確診新冠肺炎，死亡率比一般人高出8倍、轉送加護病房的機率高3.5倍，疫情期間更需要重視口腔健康照護。

牙醫師全聯會建議民眾可善用生活中各種氟化物預防齲齒，例如：含氟食鹽、含氟漱口水、含氟1,000ppm以上牙膏。為預防牙周病，政府也提供13歲以上健保民眾每半年一次牙結石清除（洗牙）。

由於懷孕會改變口腔環境、增加牙周病及齲齒的發生情形，孕期媽媽的口腔健康與嬰幼兒口腔細菌感染關係密切，研究顯示超過70％幼兒的致齲菌來自母親。衛福部自2016年起提供每位準媽媽，在懷孕期間每 90 天接受免費專業牙結石清除與口腔保健諮詢，讓嬰幼兒之口腔保健可以向前延伸至懷孕時期。

此次兒童口腔健康週活動，只要符合3種身份：懷孕婦女、嬰幼兒及15歲以下青少，活動期間持健保卡至貼有「孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」貼紙的牙醫診所/醫院牙科部就診，可享免掛號費之福利、建立「定期口腔檢查」正確觀念。