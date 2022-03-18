新北市長民調最新出爐，現任市長侯友宜的施政滿意度高達82%，支持度更是高於6成，遠甩綠營內部可能參選人選。對此，資深媒體人韋安認為，侯友宜的在各項民調數據，顯現出3大看點，其中在年輕人支持度方面，不僅全面領先，而且領先差距驚人。

《ETtoday新聞雲》今（18日）公布新北市長最新民調，對此，韋安也隨即在臉書發文表示，侯友宜的在各項民調數據，顯現出3大看點：首先，市長選舉平均支持度6成，遠甩其他可能人選30%以上：如民進黨派出衛福部長陳時中，則侯友宜支持度59.4%，陳時中為29.3%，支持度差距30.1個百分點；若民進黨推派前副總統陳建仁，則侯友宜支持度為60.1%，陳建仁為29.0%，支持度差距31.1個百分點；若民進黨推派前交通部長林佳龍，則侯友宜支持度為62.3%，林佳龍為25.3%，支持度差距37.0個百分點；若民進黨推派綠委羅致政，則侯友宜支持度為68.1%：羅致政僅為18.1%，支持度差距50.0個百分點。

韋安接著指出，20至29歲、30至39歲，年輕人支持度方面，不僅全面領先，而且領先差距驚人，在這兩個年齡層，與其他人選比較，最少以53.2%贏過陳健仁27.3%（30-39歲），其它都平均以60%的支持度，超過對手2倍以上。

最後，韋安稱，本民調雖無其它六都市長的數據調查，但侯的滿意度在六都第一應無疑義。82.0%新北市民對侯友宜的施政表現感到滿意（非常滿意25.4%、還算滿意56.6%）；另有12.2%新北市民對侯友宜施政表現感到不滿意（非常不滿意2.0%、不太滿意10.2%）。

韋安總結，2022新北市長選舉的結果，已經沒有什麼意外的可能空間。過去3年多來侯友宜的市長任期（及7年多副市長），其政績已經接受市民的檢驗，而侯「少說話，多做事」的政治風格，和其一再強調「台灣需要正向的力量，批評與對立無法讓自己更好、也無法讓國家人民更幸福」的政治主張，並且說到做到，也開始讓年輕世代普遍認可和支持。