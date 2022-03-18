台灣近年來在海外積極設立華語文學習中心，僑委會委員長童振源昨起訪美，向各界推廣僑委會2022年在美國地區協輔成立之35所台灣華語文學習中心，展現自由、多元、良善之台灣精神，提供學習正體字華語及悠遠歷史文化之最佳環境，歡迎美國各界至各地台灣華語文學習中心學習華語。

童振源3月17日至4月3日應邀赴美國西雅圖、休士頓、亞特蘭大、邁阿密、奧蘭多及波士頓出席世界台灣商會聯合總會會議，及台灣華語文學習中心揭牌儀式，並順道訪視僑社。

童振源表示，僑委會為掌握擴展歐美地區華語文教育市場之最佳契機，自2021年起，以僑校（團）為基礎，推動設立「台灣華語文學習中心」，作為推廣具台灣特色華語文教育之據點。2022年已成立的45所「台灣華語文學習中心」，包含美國35所；英國、法國及德國各2所；奧地利、愛爾蘭、瑞典、匈牙利各1所，藉由開設華語文課程及辦理文化活動，促進雙向文化交流和語言學習，深化歐美社會與臺灣間之關係。

童振源也分享在台灣華語文學習中心學習華語的五大優勢：第一，台灣華語文學習中心秉持民主自由及多元文化的基本價值營運，讓學員安心學華語；第二，台灣華語文學習中心係以深耕華語文教育多年之僑校為設立基礎，提供教學資源完整之正體字華語文教學；第三，台灣華語文教學富含豐富之歷史與文化，提供多元文化交流課程及活動；第四，台灣華語文學習中心具開放、包容性之價值可與各界共同合作開設符合需求之華語文課程；第五，台灣華語文學習中心引入台灣優質華語智能教育產業技術強化提升學員學習華語文之效能，並提供多元學習平台。

童振源指出，台灣華語文學習中心可針對學生需求，設計符合當地社會人士所需之語文及文化課程，提供多元、自由之學習環境與方式學習華語，包含與公私部門、專業機構建立合作關係，如警察、消防、醫院、企業、智庫、社福機構等，開設實體或線上課程，並結合文化元素，如台灣藝術、美食、珍珠奶茶等。美國各界有學習華語之需求，歡迎與台灣華語文學習中心合作開課。更多台灣華語文學習中心課程與聯繫資訊可參考網站：https：／／TaiwanCenter.Taiwan-World.Net／