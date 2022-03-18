李若彤1995年出演《神鵰俠侶》，飾演「姑姑」小龍女，成為影壇上的經典角色。今年54歲的她積極健身維持體態，保養功夫了得還出書；至今仍單身未婚熱愛健身的她，時常在社交平台上分享料理與健身的日常，近期網上掀起一波分享多年前舊照的風潮，李若彤在抖音上分享學生時期的自己，超大變化讓網友認不出來。

李若彤近期在抖音上傳17歲舊照，照片中她留著短髮模樣清秀，但黝黑皮膚加上深邃五官，乍看之下有點外國人的感覺，和出道時的白皙模樣有些落差，引來網友評論「小時候像外國人，現在像我夢中的那個人」、「從歐美長到了亞洲」、「我高三的時候喜歡你，現在三高了還喜歡你」、「從小看到老，你沒老，我卻老了」、「姑姑最美」、「從小就這麽漂亮」、「永遠的女神」、「越大越美」、「真是女大十八變」。

李若彤在抖音公布17歲舊照。（圖／李若彤抖音）

李若彤打下文字，表達出對學生時代的懷念，而她與20年前相比，五官幾乎沒有什麼改變，身材反而因為運動顯得更凹凸有致，李若彤說吃得簡單很重要，做飯不放味精、醬油，只會放少許的鹽，平時也不喝飲料，只喝溫水，被問到最後一次喝飲料的時間，李若彤說：「上一次喝汽水是20年前」，對自己嚴格得自律生活，難怪到55歲都風采依舊。

除了嚴格管控飲食，李若彤平時也會在微博上教大家如何運動健身，她也有多支影片在健身房中完成，有時只穿短褲與露腰小背心，能清楚的看到她身上的肌肉線條，全身上下沒有一絲贅肉，甚至還練出馬甲線和手臂肌肉，令人相當佩服。