農委會以避免賄選歪風為由，推動《農會法》修法，擬讓中央可指派專業理事參與全國農會，卻遭外界質疑是介入農會自治。全國農會總幹事張永成今天痛批，政府不僅透過修法要把手伸進農會，更可惡的是提供刑責，違法最重可關7年，併科罰金1000萬，刑責可比黑道暴力、吸毒、性侵及殺人等重罪，根本欺負農民，太可惡。國民黨立法院黨團總召曾銘宗痛批，農委會想染指全國農會，霸道囂張可惡至極，未來該草案送到立法院審查，國民黨團將強力杯葛反對。

依據農委會修法說明，為因應國際貿易自由化趨勢及國內農業產業結構調整，強化中華民國農會協助推動農業政策及督導基層農會執行業務，且涉及諸多公共事務與權益，參考先進國家農民組織精神，增列中央主管機關指派專業理事，其名額不得超過理事總額三分之一（10人至12人），以利提升中華民國農會之公共性及專業性，帶領各級農會服務農民，帶動農業升級。

不過，張永成質疑，憲法保障人民集會結社自由，政府指派專人介入人民團體營運，已違憲法在先，經向日本農協求證，日本農協確實設有專業理事一職，但不是由政府指派，仍然是該組織自行選舉產生，政府無從介入，農委會只說了一半，此種方式就是欺瞞，想用魚目混珠的方式達成目的。

國民黨立委楊瓊瓔指出，政府假借修法介入農會自治，選不贏就用修法，吃向太難看，民進黨執政以來，已經修法收回水利會，現在又要修法干涉全國農會，大開民主倒車。

國民黨立委廖婉汝也說，民進黨選不贏就直接改成官派，而且直接要派三分之一的理事，派的比選的還多，一旦政府真的介入全國農會，未來是否會比照相同模式，只要涉及公共利益，政府都要派人進駐工業總會、商業總會、宗教團體等人民團體，這樣的做法跟共產國家有什麼不一樣。

曾銘宗說，政府對全國農會沒有投資跟股份，竟然修法強行指定所謂的專業理事，還可以隨使指派，未來官派的理事恐變成太上理事，干涉全國農會正常運作，國民黨嚴厲譴責，未來立法院審查時將會全力杯葛。