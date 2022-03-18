智邦科技（2345）17日召開董事會，會中除通過去年財報EPS 8.44元，決議每股擬配發現金股利6元外，也決議發行限制員工權利新股以及總金額上限為新台幣40億元的第一次國內無擔保轉換公司債。另為提升製造產能調整彈性，智邦也規畫於新竹南寮長期承租7,100坪土地廠房。

智邦去年營收仍穩健成長，經結算全年合併營收596億元，年增9％，但因大環境的考驗增多，獲利不增反減，經結算全年合併營業毛利為113.5億元，呈年減2％；另合併營業利益54.4億元及合併稅後淨利47.1億元，亦較前年衰退15％及7％，經換算去年EPS為8.44元。

智邦去年營收續揚，去年第四季合併營收算 是推了重要一把，單季營收達171.4億元，呈年增9％，季增13％，在營收規模放大下，合併營業毛利35.1億元，呈年增7％，季增23％；合併稅後淨利為15.3億元，亦呈雙成長，年增率和季增率分別達到12％、39％，換算去年第四季EPS達2.74元。

智邦指出，去年第四季單季營收、獲利顯著增長，主要來自於年底客戶結帳因素影響。至於外界關注的400G交換器，與客戶緊密配合持續出貨，展望後續經營重點，智邦將更關注人才發展、永續創新等議題，強化製造產能與供應鏈體系的調整彈性，也是重點所在。

為追求未來的成長，智邦指出，此次董事會決議通過多項議案均與公司長期發展相關，涵蓋人才、研發、生產多個面向，期盼透過選擇適當工具、落實執行紀律，達成公司設定目標。