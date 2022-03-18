已35歲的「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)還是非常勇猛，繼續在印地安泉大師賽創下佳績，今天他與澳洲「壞小子」基瑞歐斯(Nick Kyrgios)對決，最後以7：6(0)、5：7、6：4獲勝，成功挺進4強，並拿下開季19連勝，聲勢如日中天！

Rafael Nadal defeated Nick Kyrgios 7-6 (0), 5-7, 6-4 to reach the semifinals of the #IndianWells in a match featuring obscenities, underhand serves and smashed racketshttps://t.co/pKscg5PEEX — Express Sports (@IExpressSports) March 18, 2022

印地安泉大師賽屬ATP1000系列賽事，身為大會第4種子的納達爾一路過關斬將，碰上澳洲名將基瑞歐斯，賽前雙方有過8次交手紀錄，納達爾以5勝3敗占上風，而這次不同的是他挾帶著澳網冠軍和18連勝上場，基瑞歐斯遇到狀況極佳的他運氣實在不好。

首盤比賽雙方拚戰激烈，納達爾一度被破發以1：3落後，但最後頂住壓力逼對方進入搶7，而在搶7決勝時刻他以7：0輾壓對手，成功拿下首盤勝利。第二盤雙方仍陷入激戰，前11個發球局都順利保住，可惜納達爾在第12局遭破發，最後以5：7讓出。

決勝第三盤納達爾展現強大韌性，經過前兩盤激戰後他越戰越勇，在第2局挽救破發點，第7局上演破發，第10局順利保住發球局以6：4獲勝，拿下開季19連勝並闖進4強，接下來他要對上西班牙18歲小將阿卡瑞茲(Carlos Alcaraz)。