韓國「202２首爾亞細亞美術招待展」彰化畫家陳炳臣作品《銀杏曦春》，再度得獎金獎，線上傳遞通知。（陳炳臣提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化畫家陳炳臣，連續兩年榮獲下韓國「首爾亞細亞美術招待展」油畫金獎。（陳炳臣提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化畫家陳炳臣，連續兩年榮獲下韓國「首爾亞細亞美術招待展」油畫金獎。（陳炳臣提供／吳敏菁彰化傳真）

去年拿下韓國「2021首爾亞細亞美術招待展」金獎的彰化畫家陳炳臣，最新作品《銀杏曦春》準備再參賽，2月8日郵寄後「蒸發」10天被警方找到，在千鈞一髮之際，緊急將作品檔案線上傳送大會評審，2月25日大會公布再奪得油畫組金獎，連續兩年得獎，陳炳臣很開心，作品失而復得，感謝大家集氣「必有後福」，這分喜訊屬於大家。

陳炳臣畫作《銀杏曦春》再摘金牌充滿了故事性，作品郵寄丟失後千尋不著，陳炳臣2月18日報案，警方調閱監視器，18日晚上就找到撿拾畫作騎士，尋回作品，陳炳臣也緊急在19日將作品送件台中國立藝術中心，並線上傳送檔案參賽，今年因為疫情關係，評審改成線上，但如果實體作品遺失了，作品沒送件，還是會喪失參賽的資格。

陳炳臣說，為了這次比賽，犧牲年假創作，因為疫情嚴峻，寄寓銀杏樹象徵健康、也是千年樹，傳遞希望，作品背後有著一掃疫情陰霾的祈願，畫作遺失，心情非常失落，過程中也畫了神木、櫻花等主題，但總覺《銀杏曦春》符合當下要參賽的意境，要再重畫，當初激動心情卻又不一樣了，報案只希望找回作品，也以防作品被不當利用。

警方找到作品，以侵占罪嫌將撿拾的騎士移送法辦，陳炳臣只開心來得及參賽了，不追究還要包紅包給撿到男子，民眾得知後，都紛紛恭喜，還好作品沒有遭受破壞，「塞翁失馬，焉知非福，一定又是得獎作品」。

陳炳臣說，作品在所有人祝福下，再度拿下金獎，對個人是莫大榮耀，更深深感謝，「沒有辜負大家期望」，2月25日韓國亞細亞美術招待所已經將評審結果線上通知台中國立藝術中心，他也在第一時間收到喜訊，本想等收正式收到獎牌後再公告周知，但昨天已有銀牌得獎者，透漏了他也得獎訊息。

這次獎項頒獎日期是4月6日下午3點在韓國美術館，陳炳臣表示，因為疫情可能就不過去了，先在這裡向大家報告這個好消息，「謝謝大家、謝謝所有關心的讀者」。