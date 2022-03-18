俄烏戰爭爆發後，台灣國防戰力備受矚目，首批14天新制教召將於今日下午解召，民眾黨立法院黨團呼籲，未來教召應該加強實彈射擊頻率與強度、增加戰場情境對抗訓練，並納入未來整體防衛構想(ODC)，才能真正發揮訓練效果。前空軍航空技術學院學務長林毓峯表示，現行飛行員退役後不用教召，有鑑於近年來空軍任務繁重，建議國防部考慮飛行員退役後也應該教召，並成立飛行大隊，分擔現役飛行員繁重的勤務壓力。

民眾黨立委邱臣遠，張其祿今偕同軍事專家學者舉行記者會，針對國軍後備戰力及教召制度提出建言，邱臣遠指出，任何的整軍備戰都應符合建軍四要素「打(甚麼戰)、裝(甚麼備)、編(甚麼置)、訓(甚麼練)」。即便延長役期已成全民共識，我們仍應該先了解未來要打什麼樣的仗，以及後備部隊未來在戰場所要扮演的角色，再來才是「裝備、編制、訓練」。

邱臣遠批評，目前新式教召、含現役軍人的實彈射擊仍不足，雷射指標器固然可以的降低射擊訓練成本與安全性，卻仍與實彈訓練天差地別。

邱臣遠認為，射擊本來就是熟能生巧，我國從現役到教召，實彈訓練不足是事實，並應考量不同的訓練方式形成的肌肉記憶也不同，而需要各種訓練以適應多變的實戰環境，不是只會「臥射6發」。

邱臣遠表示，台灣是擬真操作槍的生產大國，美國軍方也多有採購以供部隊訓練。如果以實戰為前提，射擊訓練時還是需要在後座力、槍聲、射擊中狀況排除等方面與實戰貼近，讓訓練員能更快的進入狀況。

空軍一架幻象2000日前失事墜毀，相關零件妥善率及汰舊升級計畫受到討論，張其祿表示，幻象2000戰機是目前三型主力戰機當中最昂貴、妥善率最低，也是唯一未執行升級案的戰機，國防部除必須釐清墜毀原因未，針對未來是否有提升性能計畫，還是要逐步退役，國防部應該要審慎研究評估。

林毓峯提到，目前飛行員退役後不需要教召，非常可惜，尤其是目前台海情勢詭譎，共機頻繁侵台ADIZ，飛行員非常重要，應該讓退役飛行員回來熟飛，而不是只看編配比斷定飛行員是否足夠，應以飛機數量來編制。