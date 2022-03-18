許多人動不動就將愛掛在嘴上，喜歡在感情中畫大餅，卻沒有任何實際作為，讓另一半患得患失、沒有安全感。不過《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，認為畫大餅的行為很可笑，他們只會用行動證明愛你，而非光說不練，只會耍嘴皮子。

▍雙子座

雙子座比較實際，他們認為愛一個人不是嘴上說著甜言蜜語，卻沒有實際作為，這讓他們相當看不起。雙子一旦愛上一個人，就會無止盡的對他好，不會讓對方受到一點委屈，相較於對未來畫大餅，雙子座只會用實際行動證明自己的愛。

▍巨蟹座

巨蟹座心思細膩敏感，會在許多細節上給予另一半足夠的關心和照顧，讓人很有安全感。巨蟹座雖然不善言辭，不會說好聽話，但是他們在行動上相當積極，不吝於給另一半帶來驚喜，因為對巨蟹而言，愛情是需要腳踏實地的經營，而不是光說不練的假把戲。

▍射手座

射手座邏輯清晰，知道自己真正想要的是什麼，他們很討厭人家畫大餅，感情上同樣如此，所以他們一旦愛上一個人就會用實際行動來證明自己的愛情決心，會想方設法的對你好、讓你感受到愛情的溫暖。

▍雙魚座

雙魚座對待感情十分真誠，不會有任何偽裝，相處上也很小心翼翼，會無止盡的對另一半好，就怕自己做得不到位，對方哪天就不愛自己了。這樣的雙魚座是絕對不可能在感情中畫大餅的，因為他們只想真心誠意的和對方共度一生，永遠不分離。