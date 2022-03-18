台中市周姓男子去年11月到大坑爬山，卻遭眼鏡蛇咬傷，前後歷經2次手術、5次清創，為避免類似情況再發生，市議員賴順仁要求觀旅局應廣設「注意防範毒蛇出沒」的告示牌，他說，大坑登山步道平日登山民眾就有上千人，且近年來不少人在此放生，包括青竹絲、百步蛇都有，應提醒民眾注意。

這起事件發生在2021年11月2日，周姓男子當天清晨到大坑9號步道運動，卻遭毒蛇咬傷，他原本沒注意，又繼續走了一段路才不適暈倒，經山友協助送醫，但因毒性已擴散，周男隔天轉入加護病房，一度危及生命，所幸經持續清創治療，目前已出院。

中國醫藥大學附設醫院化驗，確認周男是被眼鏡蛇咬傷，賴順仁說，大坑有台中市後花園美稱，早期雖也曾傳出有蛇類出沒，但近幾年民眾反映爬山休憩時見到蛇類的情況增加，經常有登山民眾被路旁竄出的蛇嚇到，推測原因應是放生情況增加導致，且被放生的蛇類包括青竹絲、百步蛇等都有。

賴順仁強調，針對民眾任意放生的情況，目前雖有相關法令規範禁止，但不少人用袋子裝著毒蛇、利用夜間到山區放生，在查緝與法令執行上有相當困難，只能要求登山民眾提高警察，盡量走在步道中央、且隨時注意周邊草叢狀況，也要求觀光旅遊局廣設「注意防範毒蛇出沒」的警告標示。

此提案18日在台中市議會小組審查，觀光旅遊局長韓育琪表示，事發後已在9號步道周邊張貼注意毒蛇的告示，日後也將評估在適當位置增設警告牌。市議員陳政顯則要求市府研議在鄰近地點設置緊急救護站的必要性。