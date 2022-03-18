原料漲影響有限 台達電海英俊：2月成本已趨穩定 14:362022/03/18 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄烏戰爭與通膨讓基本金屬近來價格漲幅驚人，但台達電董事長海英俊表示，鎳價大漲對台達電影響不大，鋁、銅則都有避險，而2月內部會議更顯示在物流與長短料皆好轉下，台達電原物料成本已經穩定，他也說，反而因為台電近來頻頻停電與用電大戶條款即將上路，讓台達電的儲能系統詢問度與訂單都超高，訂單多到他擔心會不會應付不來，另外，在東莞先前為了對抗疫情而要求工廠實施封閉式管理，海英俊表示台達電東莞廠生產正常，只是廠區外的貨車進出貨、港口運作不順。 深圳廠區暫停工 美利達、桂盟：影響有限 台灣權王－重振雄風 信驊力旺權證反攻 #台達電 #海英俊 #訂單 #影響有限 #趨穩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外送員被要求「脫制服再上樓」 同行曝後果：千萬別照做 19:132022/03/16 生活 聚陽：運動盤訂單增、優化垂直整合 獲利能力提升 19:032022/03/16 財經 達爾虞凱行：8吋晶圓產能吃緊到明年H2 04:102022/03/15 產業．科技 台灣權王－績優股跳出 全新智易評價誘人 04:102022/03/17 證券．權證 外送員訂單被取消 他帶回家吃光 結局竟遭判刑3月 10:072022/03/16 社會 權證星光大道－台達電 受惠綠能熱潮 04:102022/03/14 證券．權證 大陸本土疫情擴27省 兩周破萬例 04:102022/03/15 產業財經 台灣友善環境50指數成分股 它權重排第一 15:332022/03/14 財經 精確歐洲新廠投產 大單進補 04:102022/03/15 證券．權證 工具機廠訂單佳 營運不看淡 04:102022/03/14 證券．權證 《半導體》國防訂單看到2024年 全訊抗跌 09:182022/03/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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