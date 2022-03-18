俄烏戰爭與通膨讓基本金屬近來價格漲幅驚人，但台達電董事長海英俊表示，鎳價大漲對台達電影響不大，鋁、銅則都有避險，而2月內部會議更顯示在物流與長短料皆好轉下，台達電原物料成本已經穩定，他也說，反而因為台電近來頻頻停電與用電大戶條款即將上路，讓台達電的儲能系統詢問度與訂單都超高，訂單多到他擔心會不會應付不來，另外，在東莞先前為了對抗疫情而要求工廠實施封閉式管理，海英俊表示台達電東莞廠生產正常，只是廠區外的貨車進出貨、港口運作不順。