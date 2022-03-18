民進黨屏東縣長黨內初選3搶1，完成初選登記的立委周春米昨(17日)晚間在臉書以「初選，沒必要明槍暗箭，最重要的就是團結，不是嗎？」為標題，發出一篇長文，內容提及「我和支持者們最近一再被謠言中傷，每當夜深人靜，從高昂氣氛的演講場中回到寧靜的家裡，心中湧起說不完的抱歉...」。

周春米表示，一向低調的先生，照片也被曝了光，買了個人鍋，因為晚上只能自己在家享用一個人的晚餐，沒辦法陪他用餐，自己很不捨，但知道老公會體諒，更絕對會支持，永遠是自己最穩定、最溫暖的依靠！而被稱為議會公道伯的爸爸周輝煌，已經隨佛祖修行十餘年，卻也在這次初選被拿出來穿鑿附會編撰故事，硬扯出林派、張派，那是被屏東人遺忘的過去式，卻變回現在進行式，惡意加諸在為民進黨奮鬥超過20年的她，「我想說，家人是每一位政治人物的底線，該適可而止」。

周春米指出，自己是受過專業訓練的法官、律師，雖然沒有傳統政治歷練，沒有流利的口條，更不喜歡作秀，但每一句說出口的話，都是堅信自己做得到的，不願意將砲口對向競爭對手，但不代表自己應該對這些入骨的攻擊緘默。

周春米表示，全心全意為鄉親服務，是2016年轉換跑道擔任不分區立委後最在意的事情，為屏東、為台灣爭取公益、捍衛正義的那些重要時刻，從不曾缺席，力拚屏東第一女縣長，不只是口號，更不怕被比較，期盼自己運用所學與經驗，成為屏東最溫暖專業的女力。

最後，周春米直言，選舉不該是零和遊戲，不該是詆毀人格的工具，也不該是比誰講話酸的比賽，更不該是利益交換的所在，這些都不是人民和黨內同志樂見的，認真傾聽人民的心聲，不說大話，實在做事，用心服務解決問題，不噴口水只留汗水，才是我們應該拚盡全力較勁的事。天道酬勤，有信心，不害怕，會贏得最多鄉親的信任，為屏東贏得這一場由屏東人決定的初選。