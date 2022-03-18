路透社報導，昨(17日)美國總統拜登(Joe Biden)稱俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）是「戰犯」；克里姆林宮則反擊，美國做為一個在世界各地開啟戰端且屠殺平民的國家，拜登的這番言論「不可饒恕」。

俄羅斯入侵烏克蘭已經三週，莫斯科一直無法拿下烏國最大的幾座城市，俄軍持續轟炸遭他們包夾的城鎮，包括加強轟炸首都基輔（Kyiv），已經造成數千人死亡，300萬難民逃離家園，以及引發外界對於兩個核武大國可能引爆核戰的擔憂。

針對拜登說普丁是戰犯，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說:「我們的總統是一位有智慧、有遠見和有教養的國際人物，也是俄羅斯聯邦的元首，我們的元首。」

培斯科夫說:「拜登先生做出這樣的評論是不能允許、不可接受且不可饒恕的。最重要的是，一個多年來在世界各地轟炸人民的國家，其元首不能做出這樣的評論。」

培斯科夫提到，美國曾於1945年二戰期間轟炸日本，摧毀廣島與長崎，有約20萬人直接被炸死，還有更多人死於輻射污染造成的疾病。

俄羅斯今天警告美國，俄有能力讓世界強權不再自以為是，並指控西方國家為了撕裂俄羅斯，煽動一場瘋狂的恐俄陰謀。