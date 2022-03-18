游婦（右）遷住新居，社會處副處長紹堂（左二）向立委林思銘（左）說明協助過程。（羅浚濱攝）

嫁到宜蘭的尖石鄉60歲游姓婦人，雙眼重度弱視，二婚的丈夫往生後被趕出家門，回尖石在老家旁空地搭帳篷生活，縣府社會處結合善心人士在橫山鄉租屋，18日讓游婦入住新居，除免風餐露宿，立委林思銘贈給微波爐，橫山鄉長張志弘和愛心團體也捐日常生活物資，讓游婦感受人間處處有溫情！

游婦說，她出生在尖石嘉樂村麥樹仁部落，年輕時嫁到桃園楊梅，丈夫不幸亡故後，她再嫁到宜蘭，去年丈夫很往生後，丈夫同父異母的弟弟將她趕出家門。

去年10月17日，她用五倍券坐計程車回到尖石麥樹仁部落娘家，但同父異母的妹妹不讓她進門，表弟讓她在家旁未完成過戶的空地，搭帳篷生活。

社會處副處長湯紹堂說，去年11月竹東區社會福利服務中心接獲通報後開案服務，後交由橫山區社福服中心續處，游婦原先希望有人幫助在空地蓋房居住，但該土地產權有糾紛且多人持分，評估有困難度而作罷。

湯紹堂並說，游婦雙眼重視弱視，並有糖尿病及腎臟病史，社工曾多次詢問游婦安置意願，但她以機構生活不自由拒絕，在山上過了5個月的帳篷生活。

縣府連結京茂建設董事長鄭秀勳和愛的萌芽福利協會理事長劉志枰各捐助5萬4千元，預付2年租金在橫山鄉新庄街租屋，18日讓游婦入住新居，並一起吃湯圓象徵圓圓滿滿。

湯紹堂指出，游婦入住新居後，橫山區社服中心除提供禦寒保暖衣物及民生物品外，該處也協助游婦申請免繳健保費及清償欠費，並會將幫游婦戶籍遷回竹縣，就醫取得身障證明。

立委林思銘說，尖石五峰等山區，是比較容易被遺忘的角落，需要更多的關懷力量，這次民間企業出錢出力行善，使游婦有遮風避雨的居所，希望也能拋磚引玉，讓更多人關注偏鄉角落的弱勢族群。

劉志枰表示，愛的萌芽與中華照顧者關懷協會沒有向政府申請勸募字號，游婦獲該協會與企業共同協助安置，並無公開對外募款，民眾若從其他資訊管道想幫助游婦，需多查證避免受騙。