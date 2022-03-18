不少人早餐會喝牛奶，作為補充鈣質的來源，但不少人有乳糖不耐症，在不能喝牛奶的情況下，還有哪些富有營養的飲品能選擇呢？吳映澄營養師近日分享早餐飲品的營養價值比較表，表示每一種飲品的營養素都不同，若有乳糖不耐症，可以改喝豆漿、米漿、燕麥奶。

臉書粉專「吳映澄 營養師食驗室」發文表示，許多人會選擇豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶做為早餐，而每項飲品的營養價值都不同，豆漿屬於豆魚蛋肉類，主要成分是蛋白質，為植物性蛋白的良好來源，還富含天然大豆異黃酮和卵磷脂成份；米漿屬全穀雜糧類，主要成分是碳水化合物，能夠提供飽足感，而且選擇無糖為佳。

再者，牛奶屬於乳品類，主要成分蛋白質和鈣質，屬於高生物價蛋白質，是身體鈣質攝取的重要來源，每天喝約240ml的牛奶，可供給250mg的鈣質；燕麥奶則是全穀雜糧類，主要成分為碳水化合物，能補充到燕麥特有營養素、β-葡聚醣和水溶性膳食纖維。

吳映澄營養師也提醒，燕麥奶和米漿的蛋白質含量較低，因此無法取代牛奶和豆漿，當餐記得搭配蛋白質食物，另外，豆漿雖與鮮奶同為優質蛋白的良好來源，但記得還是要飲食均衡，從其他食材加強鈣質攝取，此外，曾有不少人問她「豆漿和燕麥奶是否能取代牛奶呢？」，她認為每一種食物都是無可取代的，沒有絕對的好與壞，都含特有的營養素，善用食物分類互相搭配，均衡攝取各類食物最重要。

●適用族群區分

◆補充蛋白質：豆漿、牛奶

◆補充鈣質：牛奶

◆適合素食者、乳糖不耐症：豆漿、米漿、燕麥奶

◆燕麥特有營養素&風味：燕麥奶

◆提供飽足感、活動量較大族群：米漿