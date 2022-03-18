台達電與臺灣大學今日共同宣布成立「台達臺大聯合研發中心」，由台達電董事長海英俊與臺大校長管中閔共同主持揭牌儀式。台達電表示，將對聯合研發中心投入逾億元研發經費，聚焦於電動車、AI、工業物聯網IIoT安全與控制等。

台達電董事長海英俊表示，臺大的學術地位在國際上具有重要影響力，尤其校方對台達各項研發專案的支持，讓台達在許多研發領域都得到很好的進展與幫助。這次共同建置的「台達臺大聯合研發中心」，期望營造一個持續創新的研發環境。

台達研究院院長闕志克也指出，2021年已開始與臺大進行多項研發計畫，透過中心的開幕可望有更緊密的研究合作。研究主題規劃亦有人工智慧、資通訊安全、機器人學、無線技術及感測、元宇宙等，此些研究與台達事業單位主要發展領域的物聯網服務與解決方案相輔相成，希望透過持續性的學界合作，深化台達前瞻技術的能力。 「台達臺大聯合研發中心」整合臺大電機資訊學院、工學院及其他相關系所的研究能量，與台達在能源管理、工業自動化、電動車的技術實力，包含研究電動車相關技術的永續車庫，及具備Makerspace的虛實整合實驗室，為臺灣產學研發中心少見的規模。

台達研究院成立於2013年，主要發展智慧製造、人工智能、資通訊技術與生命科學等領域之物聯網服務與解決方案，並以開放創新模式與產官學研生態體系協作，將新興技術落實於實際場域，不斷優化核心技術，進而提升台達製造與營運能力。