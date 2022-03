田中華新醫材集團也捐出11萬片醫用口罩,17日已經送抵外交部。(華新提供/謝瓊雲彰化傳真)

彰化北斗鎮一家精品咖啡店業者為了聲援烏克蘭,19日起至30日,義賣精品黑咖啡,所得全數捐助賑濟烏克蘭捐款帳戶(摘自臉書/謝瓊雲彰化傳真)

烏俄戰火已超過3周,烏克蘭人民流離失所、大舉逃難,還留在國內的家園破碎、生活陷入困頓,南彰化各界紛紛主動伸援,募集醫用口罩、毛毯等物資,也有餐飲業者義賣咖啡捐出所得,盼助烏克蘭人民度過難關。

外交部宣布自3月7日至18日期間,開放接受民間捐贈物資,募集完成後,將寄送至鄰近烏克蘭的歐洲國家,透過當地人道救援組織照料烏克蘭難民。

彰化口罩國家隊華新醫材集團率先響應,主動捐贈1萬片N95口罩及10萬片平面醫用口罩,17日已送抵外交部。

董事長鄭永柱表示,戰爭爆發後,波蘭放寬入境防疫限制,每天都有成千上萬的烏克蘭難民逃往周邊國家,多數人光顧著逃離戰火,無暇心思顧及防疫,讓許多專家擔憂將會增加新冠病毒傳播風險,加劇歐洲及全球疫情的惡化。

鄭永柱說,華新集團有鑑於防疫重要性,「Motex can help and Motex is helping.」捐助醫用口罩一起守護烏克蘭、一起為烏克蘭加油。

彰化縣議員許書維,民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富,也共同發起人道救援物資募集,向彰化在地優質企業募集全新高級羽絨衣、羽絨背心、防寒衣、防寒褲共320件、防寒毛毯100件、急救用包紮繃帶 300卷、醫療用口罩5000片等,相關戰地需要物資,總金額超過百萬元。

另外,北斗啄木鳥自家烘焙咖館,也發起買咖啡送愛心、聲援烏克蘭而站,19日起至30日前往購買手沖或虹吸式精品黑咖啡,就贈送由台灣上好生醫製造的烏克蘭國旗口罩及烏克蘭國旗貼紙,義賣咖啡收入所得,全數捐助賑濟烏克蘭捐款帳戶。