現代人晚婚、不生已成常態，為了鼓勵提高生育率，新北市民除了可領取生育獎勵金每胎2萬元外，土城區中正里長呂聰成早在6、7多年前就加碼補貼結婚獎禮金、生育獎勵金，分別發送給里民各2000元。呂聰成表示，里內長期推動黃金資收站，10年來累積不少回饋金，因此才想發放補貼獎金，不過他也坦言，里內真的太少人結婚，發放禮金次數幾乎掛零。

民政局指出，呂聰成上任後即成立黃金資收站，每周固定帶志工投入資源回收，10年來回收約570公噸廢棄物，並將回饋金轉化利用，因有感於生育率年年下降，年輕人晚生不勝，多年前開始針對設籍里民發放2000元結婚獎禮金、生育獎勵金，希望小額補貼新婚家庭。

呂聰成表示，資收站回饋金用途廣，不僅補貼結婚、生育，也用於喪葬慰問金、獎學金及早餐券，而相較於喪葬慰問金、獎助學金、 早餐券累計發放破百，生育獎勵金發放次數多年來不超過10次，由於里內結婚人口幾乎停滯，結婚津貼請領次數更是幾乎掛零，因此多年來回饋金都仍有剩餘。

除了發放津貼外，呂聰成也著手整治荒廢地；呂聰成表示，中正里內原有一處400坪空地，因長期疏於管理、民眾亂丟垃圾，成為治安死角，但他上任後著手認養空地，並與志工、里民溝通改造，種植櫻花樹美化成公園，還將周邊巷弄道路打通，通勤不再繞遠路，如今每逢花季就有大批人潮前來賞花，公園已成熱門打卡點。

民政局長柯慶忠表示，呂聰成連任4屆里長，服務深獲肯定，除了曾獲本市特優里長表揚，還帶頭做綠美化獲得里環境5星級認證，他也時常在里辦公處普渡時號召宮廟、里民們做愛心，將贊普物資捐助給弱勢家庭，愛心慈善不遺餘力，用心經營有目共睹。