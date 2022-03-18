昨(16)日傍晚衛福部預告修正健保部分負擔費用，預估多達1461.5萬人受影響，其中369萬人每年得多付擔1000元以上醫藥費用。

對此，醫改會表示失望，衛福部日前與醫界代表、民間團體、付費者代表溝通，根據草案內容顯然僅採納醫界訴求，對民眾端呼籲的聲音，甚至先前承諾付費者代表的訴求，並未在呈現在修正的版本當中。

醫改會提醒，慢箋新制將影響三高族最甚，尤其是糖尿病患，對於邊緣戶或多名家人有共病的拮据家庭，新制恐形成就醫障礙，卻遲未見具體配套，新制也懲罰了因假日診所停診，不得已跑急診的民眾。

對於全台更有近50萬人，一年得多付超過3000元。衛福部長陳時中指出，自費負擔要到3千元以上大概不容易了，除非是做電腦斷層等這一類非常高價檢查，才會有這樣的情況；一般常規性全套的生化檢查，大概都不會超過1000元，這部分可能負擔10%或者沒有轉診，最高不會到400元。

陳時中進一步指出，最大的改變是慢性處方箋，藥費是沒有收部分負擔，那現在就跟原來其他的藥品一樣有部分負擔，這個部分負擔是上限收了20%，上限在基層地區醫院是200元跟原來一樣，在地區醫院跟醫療中心上限提升100元為300元。

陳時中表示，這是要有一點費用的意思，盡量增加的數目是很少，讓大家有一點點費用意識，醫病能夠溝通，了解所做的檢查和所用的藥物是什麼，對鼓勵分級醫療，盡量用轉診的模式來後續就醫。

另外，醫改會認為，保障制度難以接住真正需要的民眾，愛心專戶主要還是針對健保長期欠費的弱勢民眾，開辦20年來每年大約幫助1,800人，恐怕很難及時幫助到因為部分負擔調漲而付不出當次醫療費用的民眾。