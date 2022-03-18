振樺電(8114)去年集團全年毛利率躍升至35.4%，營業利益則首度突破10億大關，營益率達11.5%，為集團合併以來之新里程碑，全年本業獲利創歷史新高，然業外匯損侵蝕獲利約0.71億元，淨利歸屬於公司業主為4.65億元，去年全年EPS 6.21元，仍較前年1.65元大幅成長。董事會並決議每股配發現金股利4.5元，配發率約72.5%。本土投顧法人認為，振樺電POS及KIOSK營收成長仍佳，維持投資評等為「增加持股」，目標價持平至136元。

外資續挺下，振樺電周五股價穩健，盤中一度重返月線，終場收漲近1%至97.9元。

振樺電2021年第四季營收27.8億元，年增24.3%，主要原因為POS取得亞洲前三大零售集團換機急單、瑞傳電的網通產品出貨增加，而在營收大幅成長及規模經濟顯現下，單季稅後淨利1.8億元，年增321%，EPS則達2.42元，營收、獲利均優於法人預估。

2021年全年合併營收92.13億元，年增長近14%，其中商業物聯網(Commercial IoT)自後疫情時代強力復甦，同期大增約29%，然物聯網基礎建設(IoT Infrastructure)受缺料影響較大，出貨達交率仍不到七成，年增長約5%；若排除新台幣升值影響，全年合併營收較同期增長近20%，已回到疫情前規模。集團在手訂單充沛，業務動能持續累積堆疊，集團全年毛利率因規模經濟及整合效益逐步體現躍升至35.4%，營業利益則首度突破10億大關，營益率達11.5%，為集團合併以來之新里程碑，全年本業獲利創歷史新高，然業外匯損侵蝕獲利約0.71億元，淨利歸屬於公司業主為4.65億元，去年全年EPS 6.21元。董事會並決議每股配發現金股利4.5元，配發率約72.5%，以周五收盤價97.9元計算，現金殖利率4.59%。

本土投顧法人預估，振樺電今年第一季合併營收將成長18.7%，雖目前零組件仍有缺貨及貨運遞延問題，但2022年前二月合併營收已達法人第一季預估的65%，預期三月在瑞傳電有半導體客戶大單開始出貨貢獻下，首季合併營收將有機會超過法人預估的23.4億元。而預估在毛利率可維持在35%以上及規模經濟持續顯現下，法人預估振樺電第一季獲利可大幅成長231%至1.3億元，EPS可達1.73元。

振樺電展望2022年，集團可望於旅遊娛樂市場解封、金融數位轉型及智能物聯(AIoT)應用落地趨動下，呈同期並逐季成長趨勢。法人預估振樺電今年合併營收可維持10%成長率，主要原因為，一、POS產品已切入全球零售250強客戶，在提高全球POS市占率的情況下，帶動2022年POS營收有15%以上年增率。二、KIOSK訂單需求強勁，除有美國虛幣營運商的比特幣ATM訂單2022年預估達4-5千台，還有自助倉儲業、主題樂園、旅館及飯店的自助服務需求，預估2022年KIOSK將有25%的成長率。在合併營收成長及毛利率維持，法人預估今年獲利能可成長21.8%，獲利維持雙位數成長，EPS可達7.58元。