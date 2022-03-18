經典百老匯音樂劇《貓》，首次到新竹縣文化局演藝廳上演6場次，17日晚首場登場，縣長楊文科自掏腰包買10張VIP門票，開演前親自送給幸運抽到的民眾手中，《貓》劇演員精彩的舞台演出，讓觀眾大飽眼福，直呼過癮！

幸運抽中門票的朱先生說，他10多年前在美國欣賞過《貓》劇，在竹縣能看到此劇原汁原味呈現在眼前，也重溫在美國留學的回憶。竹北蕭小姐則說，以往要去台北等場館才能看的到《貓》劇，沒想到如今能就近欣賞到經典名劇的魅力，直的好幸福！

縣長楊文科全程與民眾一起同樂賞劇說，文化局場館整建提升軟硬體後，膾炙人口的音樂劇《貓》來到竹縣演出，現場不管是視覺或聽覺都相當震撼，看到各個鮮明個性的貓在眼前活靈活現，十分有趣，到20日還有5場次，想一睹風采的民眾要，好好把握機會!

文化局長李安妤表示，該局致力提供縣民優質藝文表演空間，2019年演藝廳和演奏廳獲得前瞻補助1300萬整建完成後，軟硬體仍不斷調整更新，如今已成為國內專業表演場館之一。

演奏廳整建後舞台深度擴大，打造專業聲學空間及專業燈光，讓聲音殘響更能滿足室內演出的音場需求，帶給觀眾優質聽覺感受。

演藝廳舞台則逐步更新增加沿幕、翼幕、背黑幕和天幕等布幕，並持續汰換更新燈光設備，讓舞台變化更加豐富，提升演出效果，也讓演出團體不用額外租賃布幕燈具，減少前置舞台組裝時間和額外經費負擔，達到雙贏效果。

除了這次的百老匯音樂劇《貓》外，還有故事工廠、果陀劇場、表演工作坊、春河劇團、兩廳院製作「千年舞台」、全民大劇等知名團體，選擇文化局場館進行演出，讓民眾在新竹縣就能欣賞到更多優質藝文團體表演。