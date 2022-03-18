台中市長盧秀燕到太平區，為「新坪、新吉、新城里活動中心」剪綵。（陳淑芬攝）

台中市長盧秀燕今天到太平區為「新坪新吉新城里活動中心」剪綵，並到南屏山空空堂參拜祈福，頒贈匾額。盧秀燕表示，中市昨天開設43處快打站，單日施打近萬人，共約發出500萬元禮券，中市目前第三劑疫苗施打達4成6、第二劑為8成1、第一劑是8成7，居六都第一。

台中市太平區「新坪、新吉、新城里活動中心」在1989年建成，已使用30多年，屋頂漏水、廁所老舊，經在地里長等人士爭取，市府投入247萬元修繕，18日舉行啟用儀式，市議員李麗華等地方人士參加剪綵儀式。

中央祭出高齡族群接種疫苗，發放500元禮券。盧秀燕致詞指出，為提高COVID-19注射率，建置安全防護網，中市昨日再開設43處快打站，為65歲以上及55以上原住民施打疫苗，回響熱烈近萬人施打，符合資格長輩每人發放500元禮券，昨天約發出500萬元禮券，台中目前第三劑疫苗施打達4成6、第二劑為8成1、第一劑為8成7，居六都第一，市府將續催打。

民政局長吳世瑋表示，新坪、新吉及新城等3里人口2萬3千多人，民政局補助經費240萬元修繕屋頂防水，增無障礙及性別友善廁所；太平區公所自籌約6萬元進行油漆粉刷，大幅改善環境。

太平區長許貴芳也指出，市府近年投入1億2000萬元投入太平區老舊活動中心修繕重建，除「新坪、新吉、新城里活動中心」啟用外，另有「長億、永成里活動中心」結構補強工程，已在去年3月完工；新建「宜欣、宜佳、宜昌活動中心」在今年2月完工；新建「坪林、大興及勤益里活動中心」預計在今年12月完工啟用。