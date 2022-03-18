高雄51歲陳姓男子是鹽埕區角頭，去年連續因為感情糾紛及租車債務糾紛率眾毆打3名被害者，甚至對其眼部強灌綠油精，還涉嫌組織暴力集團，以販售毒品及受委託催討債務做為收入來源，警方16日循線逮捕陳男等6人，並起獲空氣手槍、毒品等，訊後依組識犯罪條例、毒品等罪送辦。

警方指出，陳男認為欠他20萬元債務的劉姓男子與陳男的妻子互動過從甚密，在去年8月底於高雄鳥松區松埔路一帶將劉男強押離開，並與暴力集團人員持球棒、鋤頭加以毆打，還以綠油精強灌劉男眼睛，導致劉男全身多處骨折，幸虧緊急送醫後，劉男保住性命。

此外，陳男也在去年10月下旬因把車輛租給蔡姓及劉姓民眾等人，由於途中發生車禍，陳男除了向駕駛索賠，竟也要求所有同車乘客也必須各賠償10多萬元修理費，而蔡男及劉男因為未按時還款，陳男便率眾在大寮區將2人強押離開，並持電擊棒、鋁棒及磚塊毆打。

高市警鹽埕分局偵查隊會同三民一分局及刑事警察局偵八大隊等單位共組專案小組，報請高雄地檢署指派檢察官指揮偵辦於15日、16日在苓雅區、小港區、鳥松區、鳳山區兵分多路執行拘提、搜索等行動，成功逮捕陳男等6人到案。

警方調查後發現，陳男是橋頭地檢署發布違反毒品危害防制條例的通緝犯，涉嫌操控、親率所屬成員共組暴力集團，以販賣毒品及受不特定人委託催討債務做為收入來源，對於未按時或無法還款的債務人，就會由陳男親率成員持棍棒等凶器，並將債務人押至偏僻處所毆打致使屈服。

警方逮捕陳男等人時，共查扣空氣手槍1支、開山刀5把、棍棒4支、毒品海洛因（毛重3.53公克）、安非他命（毛重16.42公克）、吸食器2組、本票8張以及4支手機等證物，警方訊後將陳嫌等6人依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、傷害、恐嚇等罪移送高雄地檢署偵辦。

★保護自己、遠離毒品，中時新聞網與你一起拒絕毒害！