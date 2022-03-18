今天新增的確診個案案21792在嘉義市的相關足跡。（翻攝照片／張亦惠嘉市傳真）

台灣今天新增1例本土個案（案21792）為嘉義市30多歲男性，雖已接種過2劑BNT疫苗仍染疫，3月14日起陸續出現症狀，購買快篩試劑快篩陽性，17日就醫採檢，今天確診，感染源不明，且曾在3月13日時到耐斯王子飯店參加婚宴。嘉市長黃敏惠今天下午開直播說明，並公開其足跡，籲民眾做好防疫措施。

黃敏惠說，上次疫情直播是7月29日，經過7個多月感謝市民、遊客共同配合防疫工作，疫情持續兩年多還沒結束，大家還要一起努力，呼籲大家，接種疫苗提升保護力但不是萬靈丹，民眾要做好防疫措施。

個案居住於嘉義市，市府衛生局於接獲通報後，立即進行疫情調查並緊急匡列相關接觸者，共匡列27人，PCR檢測均為陰性，其中21人需隔離者，嘉義市居家隔離者13人、外縣市計8人，感染源目前釐清中。

嘉義市政府指出，案21792飲食大多都外帶，11日曾至本市福全郵局、14日至金玉堂批發廣場興業門市、15日至啄木鳥藥局文化店、16日至弘安藥妝生活館友愛店和大樹藥局友愛店，均短時間停留且全程佩戴口罩。3月13日上午11點30分到下午3點在耐斯王子大飯店5樓阿里山廳參加婚宴，未至其他樓層，用餐期間未佩戴口罩，但有固定座位且未逐桌敬酒。

黃敏惠表示，環保局已針對上述公共場域足跡進行消毒，相關店家亦已完成清消，為釐清感染源，衛生局啟動擴大匡列，針對高風險相關人員加強採檢措施，積極防堵疫情，若民在3月31日前有症狀請配戴好口罩到市內4家社區採檢醫院採檢就醫。