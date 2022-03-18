吉安鄉建國路370巷住戶陳志強質疑規畫路線不當，提出路線微調西移。（王志偉攝）

花東鐵路雙軌化計畫預計今年底動工，2027年完工，沿線土地徵收中，人口稠密的花蓮市、吉安鄉，估有上百筆私有地被徵用，其中被劃入路廊的花蓮市建國路370巷附近15戶住戶，不滿鐵道局捨棄公有地不用，卻要「拆民宅」徵收私有地，今到縣議會表達反對訴求。鐵道局允諾持續聽取民意，1個月重提評估報告。

交通部鐵道局已先在花蓮市、吉安鄉舉行受影響地主的公聽會，包括徵收私有地範圍，還有設計仍是平面雙軌並沒有全線高架等問題，引起民眾不滿。其中私有地用地爭議部分，集中建國路370巷15戶地主，轉而向議會陳情。

議會今早召開專案會議，由議員黃馨主持，張美慧、楊華美全、高小成、黃玲蘭、李正文、謝國榮等多位議員都到場關切。

鐵道局資料顯示，花蓮市、吉安鄉的雙軌化拓寬工程，將使用公私土地約9.1公頃，其中大部分為公有地，占約97％，私有地花蓮市26筆、吉安鄉83筆，總面積約0.24公頃，占比約3％。鐵道局東部工程處也說明花蓮、吉安的雙軌化路線規畫及隔音設施。

黃馨質疑，市區路段雙軌化採平面規畫，只有跨越吉安溪前後約800公尺路段為高架設計，且原本向西側拓寬，過吉安站後又改成東側，路線「變來變去」。

建國路370巷住戶陳志強說，鐵道西側早預留鐵路用地，雙軌化卻向東拓寬，巷內整排15戶房舍都要被拆，質疑鐵道局為提升運能犧牲住戶權益，鐵道另一側就是鐵路用地，理應優先規劃使用公有地，他要求路線微調西移，鐵道局若非徵收不可，也應一次性全部徵收拆除，因為未來還有高架規劃，「房子總不能被拆2次」，要居民情何以堪。

東工處說明，鐵路不像公路可以快速轉彎，線形較公路嚴格，盡量以直線布設，建國路370巷距花蓮站很近，目前規畫路線已是最小限度範圍使用到私有地；至於吉安站往南路段改至東側，是考量儲車空間，避免鄰近台9線，用路人在停等火車經過時空間不足，造成交通事故。允諾1個月再提評估報告送議會。

花蓮到台東鐵路162公里，目前已全面電氣化，雙軌化部分只有50公里，剩下的112公里單軌部分也要改為雙軌，行政院於2017年核定可行性評估，去年4月整個計畫獲核定，總經費約456.27億元。