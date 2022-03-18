南投縣長林明溱自就任以來，積極規劃建設結合在地產業之低污染地方特色產業園區，同時開發五大園區，其中埔里地方特色產業微型園區及福興溫泉園區已完工，南投旺來園區即將完工，草屯手工藝園區已順利引進開發商，竹山竹藝園區則初步完成規劃，提送開發計畫審查中。五大園區開發面積約達106公頃，全部完成後預計將可吸引約135家廠商，每年創造約112億產值，並增加約8,600個就業機會。園區開發係以「六星級產業」理念，建構健全之地方產業鏈，創造就業機會，促進地方特色產業升級並永續發展，期能推動南投縣由「觀光首都」邁向與在地產業緊密結合之「產業新都」。

草屯手工藝產業園區位置示意圖，將帶動地方工、商業及觀光發展。(圖/南投縣政府提供)

「草屯手工藝產業園區」開發總面積約13.94公頃，其中規劃設置產業用地約8.79公頃，未來將與鄰近的南開科技大學及台灣工藝研究發展中心共同打造結合產官學的智慧手工業及觀光產業園區，協助工藝文創業者發展。目前園區已完成環評、都市計畫變更及開發許可核准，並已完成甄選委託開發商作業。園區開發完成後預估可引進約20~25家業者，創造約500~800個工作機會，並帶來每年約15~20億元產值，帶動地方工、商業及觀光發展，讓草屯鎮成為國際工藝聚落。

「埔里地方特色產業微型園區」以食品特產加工業為主，應用生技產業為輔的特色產業園區，園區開發總面積5公頃，其中產業用地(一) 共計8塊土地、約2.47公頃，已銷售完畢，計有「川武食品股份有限公司(大漢豆腐)」、「妮娜有限公司(妮娜巧克力)」、「美淳香料股份有限公司」、「金都花園餐廳有限公司」、「埔工坊文創事業股份有限公司」等特色產業進駐。預計可增加約300人就業機會，年產值可達到約8~12億元，期望打造本縣第一個以觀光工廠為主的產業聚落。

草屯手工藝產業園區簽訂委託開發契約, 未來約可提供20到25家廠商進駐。(圖/南投縣政府提供)

另「埔里地方特色產業微型園區」的產業用地(二)，出售之土地面積約為0.34公頃，可供支援型產業進駐，如住宿、餐飲、郵政快遞、創作等，目前銷售中，受理廠商申購截止日至111年4月30日止，請有意進駐投資之廠商，把握申請承購機會，共同打拼建設南投。有關埔里地方特色產業微型園區土地申購手冊資料，下載網址：https://reurl.cc/xEyxle，歡迎來電洽詢─招商專線：04-24724758王小姐，或南投縣政府建設處產業發展科：049-2222106轉1461林小姐。