常有言「好的老師帶你上天堂」，通常情侶在交往時都會找互相相補對象，不管是在人生閱歷或經驗上，都期待能一起成長甚至喜結連理。近日在網路掀起熱議，一則貼文中提到千萬不要選設計系女友，發現該網友完整用「甘特圖、人物關係圖」描繪出前男友劈腿多名女友時間軸，讓眾網友紛紛大嘆不如。

由此甘特圖可明顯知道七位女生與前男友交疊時間點（圖／翻攝自Dcard）

該名網友將前男友劈腿時間序上傳Dcard，清晰的用甘特圖描繪出各種細節，包含確定伴侶關係、極度曖昧、雙方洽談復合中，從圖中可明確發現其重疊之處，包含原PO共有七名女生；另外再搭配人物關係圖，可明顯看到這七位女生間與前男友間的感情錯綜複雜，從圖中原PO主線來看，該位前男友不僅與前女友糾纏外，甚至也與原PO的兩位女網友發生曖昧情愫，涉及範圍猶如「當日確診」人與人關係圖般，呈現出一種洋蔥向外擴充般持續繁延，另外還有前男友維基百科，詳細指出其身體各項特徵，包含個性卑劣、及擅長使用技能，例如會情話綿綿洗腦各式各樣女生，可說是一種相當有趣的詮釋方式，讓下方網友掀起熱烈討論躍上熱門。

也可從人物關係圖發現，該名前男友連原PO認識的女網友也下手 (圖／翻攝自Dcard)

當然前男友維基百科介紹也是發揮的淋漓盡致 (圖／翻攝自Dcard)

網友看完紛紛佩服表示「真時間管理大師，一家團圓編導麻煩來看這篇」、「太猛了這個，可以幫我做報告嗎」、「你在做渣男專題研究嗎」、「綠出新高度…母湯」；雖然從該文章中無法確認真實，但可看出原PO對於前男友劈腿細節與時間序相當清晰，推測已蒐集證據許久，也建議各位千萬不要對感情不忠，因為誰都不曉得另一半，是否早已默默傷心許久。