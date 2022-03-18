北市士林分局警方日前南下查緝毒品案件，深夜在台南市永康區1處公園跟監目標時，發現30歲全姓男子行跡可疑，大半夜背背包在公園內走動，且看到警察就想快步離去，經盤問搜查後，在他背包內發現1把改造手槍和16發子彈。

男子深夜背背包逛公園 警方查出1槍16彈

士林警方月初偵辦毒品案件，專案人員南下跟監毒販，一行人在台南平實公園旁埋伏，但苦候多時仍不見目標現身，但深夜12時許，警方卻發現1名男子背背包在公園走動。

該名男子行跡鬼崇，不斷向四周張望，警方將他攔下盤查，對方卻表示睡不著來公園走走，但一查又發現他不住附近，最後在男子同意下查看背包，赫然在裡面發現1槍16彈。

警方懷疑全姓男子剛進行完毒品交易，所以大半夜擁槍防身，但他身上也沒有大量現金，對此全男辯稱東西是已故的友人寄放，他半夜出門覺得危險，所以才帶槍防身，供詞避重就輕，警方初查全男並無幫派背景，但曾涉及多起毒品案件，訊後依槍砲罪將他送辦，另擴大追查槍彈來源。

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